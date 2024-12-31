الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

تطورات الوضع بسوريا، إعلان حظر التجول في ريف حمص

ريف حمص سوريا، فيتو
ريف حمص سوريا، فيتو

 أصدرت  إدارة العمليات العسكرية السورية  قرارا بحظر التجول في تلبيسة بريف حمص، خلال تنفيذ حملة لملاحقة مطلوبين، حسب ما أفادت وسائل إعلام سورية.

 

قيادات السلطات المؤقتة الجديدة في دمشق 

 وفي سياق آخر؛ أفادت السفارة الأمريكية في العاصمة السورية دمشق، بأن مسئولين أمريكيين التقوا مع قيادات السلطات المؤقتة الجديدة في دمشق للتباحث حول عدد من القضايا في الشأن السوري والإقليمي ما بعد رحيل بشار الأسد، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.


وذكرت  السفارة الأمريكية بدمشق أن المسؤولين ناقشوا الحاجة لحماية الأمريكيين في الداخل السوري والتأكد من مصير الأمريكيين المختفين حتى الآن وإن كانوا ضمن احتجاز من جماعات  متطرفة أم  أن الأمر فيه تفاصيل أخرى، مع التأكيد على إخراجهم ومعرفة مصيرهم في أقرب فرصة.

 

مواصلة السلطات بدمشق قتال داعش 

 ونوهت السفارة الأمريكية بأن المسؤولين ناقشوا مع السلطات بدمشق مواصلة قتال داعش ومنع إيران من الظهور مجددا وأن يكون لها موطئ قدم كما السابق في سوريا وألا تتحول سوريا مرة أخرى إلى محور موالي وداعم لها.
وأكد  المسؤولون على إنهم ناقشوا تمثيل جميع السوريين وضمان عملية سياسية شاملة في البلاد دون إقصاء لأحد.

 

رسائل تطمينية للجميع والوفود الدبلوماسية العربية 

 ومنذ تشكيل الحكومة السورية المؤقتة واستقرار الأمور في ظل تصدر  أحمد الشرع للمشهد وإرسال سوريا رسائل تطمينية للجميع، والوفود الدبلوماسية العربية والأجنبية تتوافد على سوريا لنقاش المرحلة اللاحقة في البلد الذي نال من الفوضى والاضطراب سنوات طويلة تقدر بنحو 13 سنة.

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