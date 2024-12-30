خريطة التنظيمات الدينية فى سوريا.. القائمة تضم فصائل  جهادية وجماعات كردية.. دول غربية تقوى شوكة جماعات بعينها فى إطار مساعيها للهيمنة على المنطقة

لا يقتصر الصراع فى سوريا على فصائل محلية، بل يتداخل مع التدخلات الإقليمية والدولية التى تزيد من تعقيد الموقف، حيث كانت روسيا تدعم وبقوة النظام السورى قبل سقوط بشار الأسد، فيما تقدم الولايات المتحدة الدعم لقوات سوريا الديمقراطية لمكافحة تنظيم “داعش” وتؤيد بعض فصائل المعارضة فى شمال البلاد.

اليوم، تمثل سوريا ساحة لتجاذب القوى الإقليمية والدولية، حيث تدعم دول عدة جماعات بعينها فى إطار مساعيها للهيمنة على المنطقة أو لتقوية نفوذها.

فى هذا السياق، يمكن تقسيم التنظيمات المسلحة فى سوريا إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها الفصائل المرتبطة بالجماعات السلفية الجهادية، والفصائل التى تدعمها القوى الأجنبية، كل من هذه الفئات تتمتع بقدرة قتالية وعسكرية متميزة، ولها تأثيرها على مجريات الأحداث فى سوريا.

بعد سقوط نظام بشار الأسد، برز اسم أحمد الشرع المعروف بـ “أبو محمد الجولاني” زعيم “هيئة تحرير الشام” بشكل لافت، بعدما أصبحت الهيئة لاعبا رئيسيا فى المشهد السورى ما بعد الأسد.

صعود هيئة تحرير الشام لقمة المشهد السورى فتح الحديث عن المستقبل بما يستدعى رصد خارطة مناطق نفوذ تيارات الإسلام سواء السياسى أو العسكرى وباقى المكونات التى تمتلك أذرعًا مسلحة فى سوريا، وهو ما تسلط عليه “فيتو” الضوء فى السطور التالية.

هيئة تحرير الشام.. القوة السلفية الصاعدة

هيئة تحرير الشام، التى تأسست عام 2017 على يد زعيمها أبو محمد الجولاني، الذى بات يستخدم اسمه الحقيقى أحمد الشرع، تعتبر اليوم واحدة من أبرز التنظيمات المسلحة فى سوريا.

تطورت الهيئة من “جبهة النصرة” التى كانت جزءًا من تنظيم القاعدة، إلى جماعة أكثر استقلالية عن القاعدة، مما جعلها أقل ارتباطًا بالأيديولوجية الجهادية الدولية وأكثر تركيزًا على الصراع المحلى فى سوريا، رغم ذلك، لا تزال الهيئة تصنف على أنها “منظمة إرهابية” من قبل عدة دول غربية، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيطرت هيئة تحرير الشام على معظم محافظة إدلب، التى أصبحت المعقل الرئيسى للمسلحين المناهضين لنظام الأسد فى سوريا. ومن خلال هذه السيطرة، تمكنت الهيئة من فرض هيمنتها على الأراضى السورية فى الشمال الغربي.

تتبنى هيئة تحرير الشام استراتيجية قتالية تعتمد على استخدام تكتيكات حرب العصابات.

الجيش السورى الحر

الجيش السورى الحر، كان من أول الفصائل التى نشأت فى بداية الثورة ضد نظام الأسد، تأسس هذا الجيش فى عام 2011 على يد مجموعة من الضباط المنشقين عن الجيش السورى، وتبنى أهدافًا مدنية وعلمانية تهدف إلى إسقاط نظام الأسد وإقامة دولة ديمقراطية.

فى البداية، كان الجيش السورى الحر هو أبرز قوة معارضة للنظام السوري، وشارك فى العديد من المعارك الكبرى ضد قوات النظام، لكن مع مرور الوقت، بدأت التحديات تواجه الجيش السورى الحر، وخاصة فى ظل التغيرات السياسية والقتالية التى طرأت على الساحة السورية. فقد تحولت بعض فصائل الجيش الحر إلى جماعات إسلامية أكثر تطرفًا، بينما وقع بعضها تحت سيطرة قوى إقليمية دعمت هذه الفصائل لتكون جزءًا من خططها العسكرية فى سوريا بين مدينتى رأس العين وتل أبيض.

قوات سوريا الديمقراطية

قوات سوريا الديمقراطية (قسد) هى تحالف من الفصائل الكردية والعربية التى ظهرت عام 2015، وحققت تقدمًا كبيرًا فى المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” فى شمال شرق سوريا.

تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية القوة الرئيسية ضمن قسد، وهى جماعة كردية كانت قد تأسست فى شمال العراق ثم انتقلت إلى سوريا بعد تفجر الصراع. حصلت قسد على دعم كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، التى قدمت لها الأسلحة والمساعدات اللوجستية لمحاربة “داعش”.

تسيطر قسد على مناطق واسعة فى الشمال الشرقى من سوريا، بما فى ذلك مدن مثل الرقة، الحسكة، عين العرب (كوباني)، والشدادى بما يعادل ربع مساحة الدولة، وتعتبر قسد اليوم القوة الرئيسية فى هذه المناطق التى يسكنها عدد كبير من الأكراد بالإضافة إلى العرب والمسيحيين.

تبنت قسد استراتيجية فريدة تقوم على حماية المناطق الكردية فى سوريا وفرض إدارة ذاتية على هذه المناطق. كما تسعى إلى إقامة نظام حكم لا مركزى يعتمد على التعددية العرقية والدينية.

فى الوقت نفسه، فإن قسد كانت جزءًا من تحالفات مع قوى غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مما جعلها تتمتع بقوة قتالية كبيرة.

وتقع تحت سيطرتها أبرز حقول النفط السورية وبينها العمر، وهو الأكبر فى البلاد، والتنك وجفرا فى دير الزور، فضلًا عن حقول أصغر فى الحسكة والرقة، وكذلك حقلا كونيكو للغاز فى دير الزور والسويدية فى الحسكة.

داعش فى معادلة الصراع

تنظيم (داعش) كان قد سيطر على مساحات واسعة من الأراضى السورية والعراقية فى فترة ما بين 2013 و2017. ظهر التنظيم لأول مرة فى سوريا فى عام 2013، حيث تمركز فى مناطق شاسعة فى الشمال الشرقى والشمال الغربي، بما فى ذلك الرقة، التى كانت تعتبر عاصمة داعش.

استخدم داعش أساليب قاسية فى فرض حكمه على المناطق التى سيطر عليها، من بينها تطبيق الشريعة الإسلامية بالقوة، والقيام بأعمال إرهابية ضد المدنيين.

لكن مع العمليات العسكرية الضخمة التى قادتها قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، وكذلك الهجمات المتواصلة من قبل الجيش السوري، بدأ تنظيم داعش يفقد قدرته على السيطرة على الأراضي. وفى 2019، أعلنت قسد عن القضاء التام على دولة داعش فى سوريا، ولكن يبقى التنظيم نشطًا بشكل غير مباشر من خلال خلاياه النائمة.

أيديولوجية داعش تقوم على فرض الخلافة الإسلامية وفرض قوانين الشريعة على جميع الأراضى التى يسيطر عليها، وعلى الرغم من فقدانه للعديد من الأراضي، فإن التنظيم لا يزال يشن هجمات صغيرة فى العديد من المناطق السورية، ويُعتبر تهديدًا مستمرًا للسلام فى المنطقة.

جيش مغاوير الثورة

ولم تفوت أمريكا دورها فى المشاركة على الأرض السورية بتنظيم مسلح، ومعلوم أن جيش مغاوير الثورة هو الأداة الأمريكية، ويضم عناصر وضباطًا منشقين عن الجيش السورى إبان عهد بشار. كان يعرف سابقًا باسم “جيش سوريا الجديد” وتم تشكيله مطلع عام 2016 وتمكن بمساعدة التحالف الدولي، من السيطرة على معبر التنف الحدودى وتحويله إلى مركز تدريبى لعناصره بإشراف قوات أمريكية وبريطانية ليتم هيكلته من جديد وتسميته جيش مغاوير الثورة، كشفت تقارير إعلامية مؤخرًا عن مشاركته فى الحراك المسلح لإسقاط الأسد بتعليمات من واشنطن.

وأخيرًا، فإن خريطة التنظيمات المسلحة فى سوريا تعد معقدة للغاية، إذ تجمع بين الفصائل المحلية والإقليمية والدولية التى تسعى لتحقيق أهداف مختلفة. وتظل سوريا ساحة مفتوحة للصراعات المتواصلة، سواء كانت هذه الصراعات عسكرية أو سياسية، فى ظل الانقسامات الحادة، يبقى المشهد السورى غامضًا، فى وقت تعجز فيه محاولات المصالحة الوطنية عن تحقيق أى تقدم ملموس.

وهو ما قد ينذر بانفجار الأوضاع فى أى لحظة.

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