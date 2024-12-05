إحالة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة في الزاوية الحمراء للجنايات

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإحالة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء إلى محكمة الجنايات.

القبض على عاطل بتهمة هتك عرض فتاة

وجاء في أمر الإحالة أن “المتهم أ. م.، 22 سنة، هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة عاما بالقوة بأن اختلى بها بالعين محل سكنه، حيث لامس مواطن حساسة في جسدها بالإكراه بدعوى الحب وأنه سيتزوجها".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استدرج الفتاة إلى شقته بعد أن أوهمها بأنه يحبها وسيتزوجها لاحقا، وما إن دخلت حتى قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج.

كانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم فيه شابا بهتك عرض ابنتها البالغة من العمر 16 سنوات.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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