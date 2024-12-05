الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة في الزاوية الحمراء للجنايات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإحالة عاطل بتهمة  هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء إلى محكمة الجنايات.

القبض على عاطل بتهمة هتك عرض فتاة

 وجاء في أمر الإحالة أن “المتهم أ. م.، 22 سنة، هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة عاما بالقوة بأن اختلى بها بالعين محل سكنه، حيث لامس مواطن حساسة في جسدها بالإكراه بدعوى الحب وأنه سيتزوجها".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استدرج الفتاة إلى شقته بعد أن أوهمها بأنه يحبها وسيتزوجها لاحقا، وما إن دخلت حتى قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج.

كانت مباحث  قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم فيه شابا بهتك عرض ابنتها البالغة من العمر 16 سنوات.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الزاوية الحمراء قسم شرطة الزاوية الحمراء هتك عرض فتاة محكمة الجنايات

مواد متعلقة

إحالة مدرب كيك بوكسينج شهير للجنايات بتهمة هتك عرض قاصرات بالتجمع

السجن 10 سنوات لعاطل حاول هتك عرض طفل بالمنيا

تأجيل استئناف طبيب تجميل بعد الحكم بإعدامه بتهمة هتك عرض طفلة للنطق بالحكم

الأكثر قراءة

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

أسد الحملاوي يحل أزمة تعاقد الأهلي مع مهاجم

بسعر 184 ألف جنيه، أقساط شقق "سكن كل المصريين 5" بالمحافظات

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

أعلى سعر لصرف الدولار الآن في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث)

الجنيه الذهب يشتعل في منتصف تعاملات اليوم، وصل لهذا السعر

الجولاني لأهالي حمص ودرعا ودير الزور: جهزوا أنفسكم

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

منوعات

المزيد

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والجوافة في سوق العبور

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لفك الضيق وسعة الرزق

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقته بالحظ السعيد والراحة النفسية

ما وظيفة غير القادرين على الجهاد؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية