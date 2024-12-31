الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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حوادث

أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس

انقلاب أتوبيس سياحي
انقلاب أتوبيس سياحي بالسويس،فيتو

حصلت فيتو على أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس القاهرة وهم: “حمدى حمدى حداد، 28 عاما، أحمد طارق محمد، 33 عاما، أمنية إبراهيم قاسم، 24 عاما، تقى محسن عبد الفتاح، 26 عاما، رحاب عادل عبد الله، 25 عاما، هاجر محمد عباس، 25 عاما، محمد رزق رزق، 24 عاما”.

كما شملت قائمة المصابين: أمنية محمد يوسف، 26 عاما، مريم محمد يوسف، 24 عاما، أمل عادل محمد، 25 عاما، عبد الرحمن حمدى محمد عارف، 23 عاما، أشرف عبد الرزاق عبد العزيز، 23 عاما، سعد إبراهيم سعد، 19 عاما، وهم مقيمون بالجيزة.

وكان قد انقلاب أتوبيس على طريق السويس القاهرة، حيث أصيب 13 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب الأتوبيس الذى يستقلونه على طريق السويس القاهرة دائرة مركز مدينة بدر بينما تم إسعاف 20 راكبا آخرين فى مكان الحادث، ورفضوا النقل إلى المستشفى، وتم نقل 13 مصابا إلى مجمع السويس الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق السويس القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب أتوبيس رحلات رقم د ه‍ ج 683 تابع لإحدى شركات السياحة قادم من شرم الشيخ ومتجه إلى القاهرة يستقله 34 راكبا بطريق السويس اتجاه القاهرة.

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فيتو اتوبيس سياحى الأجهزة الأمنية

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