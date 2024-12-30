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حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات العثور على شاب معلق بشجرة في مقابر الخيالة

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تكثف المباحث الجنائية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على شاب معاق معلق فى شجرة وسط مقابر الخيالة بمنطقة عمر بن العاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

وأشارت  التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

 

كانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شاب معلق في شجرة داخل مقابر الخيالة بمنطقة عمرو بن العاص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برفقة سيارة إسعاف.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب معلقا بحبل في شجرة ويرتدي كامل ملابسه ولا توجد أي علامات تعدٍ ظاهرية في جسده، وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى كان خاطب فتاة، وقامت خطيبته بفسخ الخطوبة، ودخل الشاب في أزمة نفسية جعلته يفكر في إنهاء حياته من شدة حبه للفتاة، فتوجه إلى مقابر الخيالة وقام بلف حبل حول عنقه وربطه في جذع الشجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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المباحث الجنائية مقابر الخيالة بمنطقة عمر بن العاص

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