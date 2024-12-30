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حوادث

إصابة 34 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق السويس

اصابة 34 شخصا في
اصابة 34 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس

أصيب قرابة 34 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس علي طريق السويس، اليوم الاثنين، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى. 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق السويس القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب أتوبيس رحلات رقم د ه‍ ج 683 تابع لإحدى شركات السياحة قادم من شرم الشيخ ومتجه إلى القاهرة يستقله 34 راكبا بطريق السويس اتجاه القاهرة.

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ودفع مرفق الإسعاف  بـ14 سيارة وتبين إصابة 24 بجروح سطحية وتم إسعافهم بموقع الحادث  و10 آخرين بإصابات متنوعة وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالسويس.

 

حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس 

 

ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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