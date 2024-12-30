مدير عام منظمة الصحة العالمية يطالب الاحتلال بالإفراج الفوري عن حسام أبو صفية

طالب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبيريسوس، اليوم الاثنين، بالإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفية الذي اعتقلته قوات الاحتلال مع آخرين من أفراد طاقمه في عملية عسكرية، أواخر الأسبوع الماضى.

مدير الصحة العالمية يطالب بالإفراج عن حسام أبو صفية

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في تدوينة نشرها على موقع إكس، الاثنين، إن “المستشفيات في غزة تحولت مجددًا إلى ساحة قتال، والمنظومة الصحية تقبع تحت تهديد حاد”.

وأضاف جيبريسوس أن “مستشفى كمال عدوان في شمال غزة بات خارج الخدمة بعد الغارة الإسرائيلية، والإخلاء القسري للمرضى والطاقم واحتجاز مديره حسام أبو صفية”، مشددًا “نطالب بالإفراج الفوري عنه”.

وتأتي العملية الإسرائيلية الأخيرة على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا التي وصفها الاحتلال بأنها إحدى "أكبر العمليات" التي ينفذها في قطاع غزة المحاصر والمستهدف منذ السابع من أكتوبر 2023، وهي تدرج في إطار التدمير المتواصل للمنظومة الصحية في القطاع، علمًا أن ذلك كان قد بدأ منذ الأيام الأولى من الحرب الأخيرة.

وزعم الاحتلال أنه اعتقل مدير المستشفى حسام أبو صفية “للاشتباه في انتمائه إلى حركة حماس”، في خلال العملية التي نُفذت في يومَي الجمعة والسبت الماضيَين.

عجز المستشفى الإندونيسي على توفير الرعاية الصحية

وفي التدوينة التي نشرها مدير منظمة الصحة العالمية على موقع إكس، أشار إلى أن المرضى والجرحى في مستشفى كمال عدوان نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، مبيّنا، أن الأخير غير قادر على توفير الرعاية بحسب ما يجب.

وأوضح جيبريسوس أنه "في ظل الفوضى القائمة في شمال غزة، أوصلت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها اليوم الاثنين مستلزمات طبية ومستلزمات نظافة أساسية، بالإضافة إلى الغذاء والمياه، إلى المستشفى الإندونيسي، ونقلت 10 مرضى في حالة حرجة إلى مجمّع الشفاء الطبي" في مدينة غزة الواقعة في محافظة غزة شمالي القطاع. وحضّ إسرائيل على "ضمان توفير احتياجات هؤلاء وحقوقهم في الرعاية الصحية".

في الإطار نفسه، أفاد المسؤول الأممي بأن سبعة مرضى و15 من مقدمي الرعاية وأفراد الطاقم الصحي ما زالوا في المستشفى الإندونيسي الذي تعرض إلى "أضرار بالغة... ولا قدرة لديه على توفير الرعاية".

وأضاف أن "المستشفى الأهلي المعمداني ومستشفى الوفاء للتأهيل الطبي في مدينة غزة تعرضا كذلك لهجمات اليوم وقد لحقت الأضرار بكلَيهما"، مجددًا الدعوة إلى "وقف الهجمات على المستشفيات".

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، على أن الناس في قطاع غزة يحتاجون إلى الرعاية الصحية، والعاملين في المجال الإنساني يحتاجون إلى قدرة للوصول من أجل تأمين المساعدة الصحية.

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