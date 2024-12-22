الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مدير "كمال عدوان": الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر

مستشفى كمال عدوان،فيتو
مستشفى كمال عدوان،فيتو

قال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، اليوم الأحد: إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر ودون سابق إنذار.  

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان 

وأضاف حسام أبو صفية أن الاحتلال أبلغهم بإخلاء المستشفى خلال ساعات، محمّلًا العالم مسؤولية ما يحدث فيه. 

txt

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان في غزة

وبالأمس السبت طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعد أن تعرض لهجوم بشكل متكرر على مدار الأيام الماضية، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مناطق شمال القطاع منذ أكثر من شهرين ونصف.

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان في غزة

وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية: إن جيش الاحتلال  طلب إخلاء المستشفى بشكل كامل ونقل جميع المرضى والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي القريب"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

استمرار تدهور الأوضاع الصحية للمرضى في مستشفى كمال عدوان  

وأشار إلى أن ذلك يفاقم من الوضع الصحي الكارثي في شمال قطاع غزة، مع استمرار تدهور الأوضاع الصحية للمرضى والمصابين داخله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفى كمال عدوان الاحتلال الإسرائيلي غزة جيش الاحتلال

مواد متعلقة

لبيد: نتنياهو يخشى سقوط حكومته حال انتهاء حرب غزة

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان في غزة
ads

الأكثر قراءة

الزمالك ينهي الاتفاق مع زيزو بشأن تجديد عقده

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

الخسائر بالملايين، إخلاء العقارات المجاورة وكردون أمني بمحيط الحادث، التحريات الأولية تكشف سبب حريق مطعم تفويلة بفيصل (صور)

أسعار الذهب صباح اليوم الأحد وعيار 21 يسجل هذه القيمة

جهود لكشف غموض مقتل ربة منزل بالقليوبية

اعترافات المتهم بقتل جده بالشرقية: سلمت نفسي للشيطان وأستحق الإعدام

اغتيال محمد أبو عسكر القيادي بحماس في غارة إسرائيلية

منوعات

المزيد

كويكب بحجم مبنى ضخم يقترب من الأرض خلال.. تفاصيل

فضحتها الكاميرات، نائبة في البرلمان الكولومبي تدخن سيجارة إلكترونية

كوريا الجنوبية تنجح في وضع قمرها الصناعي الثالث للتجسس في مداره

السجن المشدد لروسي نقل معلومات إلى "إف بي آي"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 21/12/2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 21-12-2024

المزيد

انفوجراف

الإجازات والعطلات الرسمية خلال شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية