مدير "كمال عدوان": الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر

قال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، اليوم الأحد: إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر ودون سابق إنذار.

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان

وأضاف حسام أبو صفية أن الاحتلال أبلغهم بإخلاء المستشفى خلال ساعات، محمّلًا العالم مسؤولية ما يحدث فيه.

وبالأمس السبت طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعد أن تعرض لهجوم بشكل متكرر على مدار الأيام الماضية، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مناطق شمال القطاع منذ أكثر من شهرين ونصف.

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان في غزة

وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية: إن جيش الاحتلال طلب إخلاء المستشفى بشكل كامل ونقل جميع المرضى والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي القريب"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

استمرار تدهور الأوضاع الصحية للمرضى في مستشفى كمال عدوان

وأشار إلى أن ذلك يفاقم من الوضع الصحي الكارثي في شمال قطاع غزة، مع استمرار تدهور الأوضاع الصحية للمرضى والمصابين داخله.

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