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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية تطالب بالإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان

مدير مستشفي كمال
مدير مستشفي كمال عدوان، فيتو

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية بالإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان وعن كافة الكوادر الطبية المعتقلة في سجون إسرائيل.

 الصحة الفلسطينية تطالب بالافراج عن مدير مستشفي كمال عدوان 

 

وفي بيان أمس الأحد، أدانت الوزارة “ما تعرض له  مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، من اعتقال وتنكيل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.”

وعدت ذلك "انتهاكًا آخر لحقوق الإنسان وحقوق العاملين في القطاع الصحي".

واعتبرت الوزارة في بيانها “الاعتداء على الأطباء والمرضى أو تعرضهم للاعتقال بسبب تأديتهم واجبهم الإنساني في خدمة المواطنين، تجاوزًا لكافة حقوقهم الإنسانية والمهنية”.

وطالبت الصحة  الفلسطينية المؤسسات الدولية والصحية والحقوقية، “بالتدخل الفوري للإفراج عن الطبيب أبو صفية، وعن الكوادر الصحية المعتقلة داخل سجون الاحتلال”.

وجددت مناشداتها العاجلة “بتوفير الحماية الكاملة لجميع العاملين في المجال الصحي، والسماح لهم بأداء مهامهم المهنية في بيئة آمنة ومؤمنة.”

 حرب الإبادة على قطاع غزة

ومنذ بدء حرب الإبادة على  قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي القطاع الصحي في القطاع ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجددا في 5 أكتوبر الماضي.

وكان آخر الاعتداءات الإسرائيلية على المنظومة الصحية في غزة اقتحام مستشفى كمال عدوان، وإضرام النار فيه وإخراجه عن الخدمة، واعتقال أكثر من 350 شخصًا كانوا داخله، بينهم الكادر الطبي وجرحى ومرضى، وأبو صفية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أدت لاستشهاد عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​

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إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان سجون إسرائيل

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