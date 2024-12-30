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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة شمال غزة

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة خلال معارك دارت شمالي قطاع غزة.

وأشار الجيش في بيان مقتضب إلى أن الاشتباكات جاءت في إطار العمليات العسكرية الجارية في المنطقة. ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل حول الحادثة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات والاشتباكات في قطاع غزة، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في المنطقة.

واشنطن تطالب بضمانات دولية لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين

دعت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن إلى اتخاذ ضمانات دولية صارمة لمنع تهريب الأسلحة من إيران إلى جماعة الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن هذا الدعم يمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت المندوبة أن استمرار إيران في توفير الأسلحة للحوثيين يعمق الأزمة اليمنية ويُطيل أمد الصراع، داعية إلى تحرك دولي فوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان استقرار المنطقة.

وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن ومنع التدخلات الخارجية التي تزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني.

فيما قال أبو بكر باذيب، الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي، إن إسرائيل تستغل أحداث 7 أكتوبر لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

مشيرًا إلى أن العالم الغربي لا يستطيع وقف دعمه لإسرائيل، التي تسعى لتنفيذ خططها المعدّة مسبقًا في غزة والأراضي المحتلة وسوريا ولبنان واليمن.

 

إسرائيل لم تجد فرصة أفضل من تلك 
 


وأضاف باذيب، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل لم تجد فرصة أفضل من تلك التي تعيشها الآن، ورغم الانتقادات الغربية الموجهة إليها، إلا أن الغرب يظل عاجزًا عن تجاوز دعمه لإسرائيل وحمايتها، مع الحفاظ على تفوقها الإقليمي، في ظل وجود تقاطعات كبيرة بين المصالح الإسرائيلية والأمريكية".

وتابع: "أما اليمن، كجغرافيا للحرب، فهي تمثل منطقة استراتيجية، وهي الوحيدة التي يتشارك فيها الإسرائيليون مع التحالف الدولي في البحر الأحمر لضرب أهداف ميليشيا الحوثي، ففي لبنان وغزة، تنفذ إسرائيل هجماتها بشكل منفرد، بينما في اليمن تتناوب الطائرات الأمريكية والبريطانية والأوروبية والإسرائيلية على تنفيذ الضربات الجوية".

 

استهداف جماعة الحوثي فى اليمن
 


وأشار، إلى أن إسرائيل من المحتمل أن تعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل تحالف جديد، سواء معلن أو غير معلن، لاستهداف جماعة الحوثي بطرق مختلفة، ضمن استراتيجيتها الإقليمية.
 

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الجيش الإسرائيلي شمال غزة غزة شمالي قطاع غزة

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