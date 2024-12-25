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خارج الحدود

بسبب شروط الاحتلال الجديدة، حماس تؤجل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

قادة حماس، فيتو
قادة حماس، فيتو

أعلنت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، عن  تأجيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بسبب شرط جديد وضعه الاحتلال الإسرائيلي على الاتفاق.

حماس تؤجل مفاوضات الأسرى 

وقالت حركة حماس في بيانها: "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسئولية والمرونة".

وأوضحت حركة حماس في بيانها  "أن الاحتلال الاسرائيلي وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

وأكدت حماس، ان "الحركة أبدت مسئولية ومرونة لكن الاحتلال وضع شروطا جديدة ما أدى لتأجيل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

ويأتي ذلك بعدما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن المباحثات الجارية بهدف التوصل لهدنة في غزة لم تتعثر، وذلك بعد مغادرة الوفد الإسرائيلي الدوحة من أجل إجراء مشاورات داخلية.

استمرار مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية،  في تقريرها أن رئيس حركة حماس في غزة، محمد السنوار، أظهر مواقف أكثر تشددًا مقارنة بشقيقه الراحل يحيى السنوار، تجاه شروط التفاوض.

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وفي السياق ذاته قال  مسئولون إسرائيليون كبار، إن  تسليم قائمة بالأسرى الإسرائيليين الأحياء بالنسبة لإسرائيل شرط أساسي لا يمكن المضي قدمًا في مفاوضات صفقة التبادل بدونه.

شروط إسرائيل في المفاوضات

وأضاف المسئولون الإسرائيليون وفق ما نقلت هيئة البث، أنه وفق التفاهمات، فإن على حماس تسليم قائمة كاملة تشمل كافة الأسرى الإسرائيليين لديها بعد 7 أيام من بدء وقف إطلاق النار وتحرير النساء.

وما زالت حركة حماس  ترفض تسليم قائمة كاملة لأسماء كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء، ولكن الفجوات بالنسبة للصفقة ليست كبيرة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووفق المؤشرات، إذا كان هناك اتفاق فإن الإفراج عن الأسرى من الجانبين سيكون فوريًا من لحظة بدء وقف إطلاق النار، وسيبدأ خلال يوم أو يومين من الاتفاق.

شروط حماس في مفاوضات الأسرى 

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الأطراف المشاركة في مفاوضات صفقة التبادل، توصلت لتفاهمات بشأن محور فيلادلفيا ومحور نتساريم والدفعات التي سيفرج خلالها عن الأسرى من الجانبين.

 

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حماس إسرائيل غزة صفقة الأسرى الدوحة

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