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تعليم دمياط تعلن مسابقة المبتكر الصغير للاتحادات الطلابية

مسابقة المبتكرالصغير
مسابقة "المبتكرالصغير" للاتحادات الطلابية للمراحل الثلاث

أعلن "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن نتائج مسابقة "المبتكرالصغير" للاتحادات الطلابية للمراحل الثلاث على مستوى المحافظة، والتي نظمها التوجيه العام للتربية الاجتماعية والتى تهدف الى اكتشاف ورعاية المواهب العلمية وتنمية القدرات واعداد جيل من الطلاب الباحثين المبتكرين والمبدعين.

نتائج مسابقة "المبتكرالصغير" للاتحادات الطلابية للمراحل الثلاث 

 

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي:
اولا المرحلة الابتدائية 
*فاز بالمركز الأول: 
الطالب المبتكر/ محمد سامح احمد محمد شريف إدارة الزرقا التعليمية

* فاز بالمركز  الثاني 
الطالب المبتكر / اسر اسامه احمدالبيومى  اداره دمياط الجديدة التعليمية

* فاز بالمركز الثالث:
الطالب المبتكر / أسر عمرو سامى العشرى  اداره دمياط التعليمية

ثانيا / المرحلة الإعدادية 
فاز بالمركز الأول 
الطالب المبتكر/ عمر محمود جلال العفيفي إدارة دمياط التعليمية

فاز بالمركز الثاني 
الطالب المبتكر/ يوسف محمد حسنى الالفى إدارة دمياط الجديدة التعليمية

فاز بالمركز الثالث 
الطالب المبتكر/ نور الدين محمود طه فودة إدارة عزبة البرج التعليمية

ثالثا/ المرحلة الثانوية 

 


فاز بالمركز الأول 
الطالب المبتكر/ عمر وفيق عبد العاطى عبد الفتاح  اداره كفر سعد التعليمية

فاز بالمركز الثانى 
الطالب المبتكر / محمد رضا أحمد  غنيم إدارة الزرقا التعليمية

مسابقة
مسابقة "المبتكرالصغير" للاتحادات الطلابية للمراحل الثلاث 

فاز بالمركز الثالث 
الطالب المبتكر/ عبد الرحمن ماهر كمال غنيم إدارة كفر البطيخ التعليمية

وهنأ "وكيل الوزارة" الطلاب الفائزين في المسابقة معربا عن فخره واعتزازه بهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز، كما وجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة، المقامة تحت اشراف د. إيناس عبدالخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية، وا/علاء ناشد، موجه عام التربية الاجتماعية،وا/رابحه محمد السيد م ٠ مستوى موجه عام الاتحادات الطلابية وا/ فايزه الصعيدى موجه عام العلوم ود/ محمد محرم عسيلي رئيس قسم التطوير التكنولوجي.

وتعتبر هذه المسابقة بمثابة حافز كبير للطالبات لمواصلة التفوق والابتكار العلمى والتميز في مختلف المجالات، وتعكس الاهتمام الكبير الذي توليه مديرية التربية والتعليم بدمياط بالأنشطة اللاصفية وتنمية قدرات الطلاب على مستوى المديرية.

 

 

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