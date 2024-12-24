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وكيل تعليم دمياط يهنئ الفائزين بمسابقة الطالب المثالي للاتحادات الطلابية للمراحل الثلاث

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

أعلن ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن نتائج مسابقة "الطالبة _ الطالب المثالي"، للاتحادات الطلابية للمراحل الثلاث على مستوى المحافظة، والتي نظمها التوجيه العام للتربية الاجتماعية، موضحا أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف ورعاية نماذج القيادات الطلابية المؤثرة
بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمهارات في مختلف المجالات الأكاديمية والتربوية.

نتائج مسابقة "الطالبة _ الطالب المثالي" للاتحادات الطلابية للمراحل الثلاث على مستوى المحافظة

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي:

أولا المرحلة الإعدادية _ بنين 

*فاز  بالمركز الأول: 

الطالب المثالي/ محمد مصطفى مسعد فوده _ إدارة عزبة البرج التعليمية 

* فاز بالمركز  الثاني 

الطالب المثالي/ احمد احمد الغريب الغريب سعد _  اداره ميت ابو غالب التعليمية

* فاز بالمركز الثالث:

الطالب المثالي/ محمد وائل قاسم العلمي _إدارة دمياط التعليمية

المرحلة الاعدادية _ بنات 

فاز بالمركز الأول 

الطالبة المثالية/ رقيه علاء عوض العبد إدارة دمياط الجديدة التعليمية 

فاز بالمركز الثانى 

الطالبه المثالية/ منه محمد صلاح الفتاوى _ إدارة دمياط التعليمية 

فاز بالمركز الثالث

الطالبة المثالية/ مها احمد السيد السعيد مسعد الجلودى _ إدارة الزرقا التعليمية

مسابقة
مسابقة "الطالبه _ الطالب المثالي" للاتحادات الطلابية للمراحل الثلاث على مستوى المحافظة

ثانيا المرحلة الثانوية _ بنين

فاز بالمركز الأول 

الطالب المثالي/ رفيق محمد حسين حواس _ادارة الروضه التعليمية 

فاز بالمركز الثانى 

الطالب المثالي / محمود مجدى عبد السميع_ إدارة السرو التعليمية 

فاز بالمركز الثالث 

الطالب المثالي/ احمد مسعد ابو حديد إدارة دمياط التعليمية

المرحلة الثانوية _بنات 

فازت بالمركز الأول 

الطالبه المثالية/ هاجر اشرف متيرد إدارة السرو التعليمية 

فاز بالمركز الثانى 

الطالبة المثالية/ جنى محمد أبو السعد سبله_ إدارة كفر سعد التعليمية 

فاز بالمركز الثالث 

الطالبة المثالية/ ندى عمرو كمال موسى إدارة الزرقا التعليمية

 

وأعرب "وكيل الوزارة" عن فخره واعتزازه بالطلبة والطالبات الفائزات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز. 

كما وجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة، المقامة تحت اشراف د. رباب زيدان، وكيل المديرية، ود. إيناس عبدالخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية، وعلاء ناشد، موجه عام التربية الاجتماعية، ورابحه محمد السيد م ٠ مستوى موجه عام الاتحادات الطلابية وهالة مردان، مدير التربية الاجتماعية، وهالة سرحان، مدير مكاتب الخدمة المدرسية.

وتعتبر هذه المسابقة بمثابة حافز كبير للطالبات والطالبات لمواصلة التفوق والتميز في مختلف المجالات، وتعكس الاهتمام الكبير الذي توليه مديرية التربية والتعليم بدمياط بالأنشطة اللاصفية وتنمية قدرات الطلبة والطالبات  على مستوى المديرية.

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