صفقة تبادلية بين نابولي واليوفي (تقرير)

يعاني جياكومو راسبادوري، مهاجم نابولي، من قلة المشاركة في المباريات بسبب غياب فريقه عن المنافسات الأوروبية وخروجه من كأس إيطاليا.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية: إن المهاجم الشاب، الذي يحظى بتقدير كبير من تياجو موتا مدرب يوفنتوس، يرغب في إثبات نفسه من خلال الحصول على وقت لعب أكثر، كما شهدت الفترة الأخيرة محادثات بين نابولي ويوفنتوس بشأن انتقال دانيلو لويز دا سيلفا للأزوري، في صفقة تبادلية.

مهاجم نابولي

كونتي يحقق رقمًا قياسيًّا في الدوري الإيطالي

ومن ناحية أخرى قالت شبكة أوبتا للإحصائيات: "في 71% من المواسم التي لعبها كونتي كمدرب في الدوري الإيطالي (5 من 7 مواسم) جمع كونتي 35 نقطة في أول 16 مباراة له بالموسم".

وأضافت: "يعد ذلك رقمًا قياسيًّا فريدًا من حيث النسبة المئوية لمدرب في بطولة الدوري".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.