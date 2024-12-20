الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رياضة

صفقة تبادلية بين نابولي واليوفي (تقرير)

نابولي
نابولي

يعاني جياكومو راسبادوري، مهاجم نابولي، من قلة المشاركة في المباريات بسبب غياب فريقه عن المنافسات الأوروبية وخروجه من كأس إيطاليا.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية: إن المهاجم الشاب، الذي يحظى بتقدير كبير من تياجو موتا مدرب يوفنتوس، يرغب في إثبات نفسه من خلال الحصول على وقت لعب أكثر، كما شهدت الفترة الأخيرة محادثات بين نابولي ويوفنتوس بشأن انتقال دانيلو لويز دا سيلفا للأزوري، في صفقة تبادلية.

مهاجم نابولي
مهاجم نابولي

كونتي يحقق رقمًا قياسيًّا في الدوري الإيطالي 

ومن ناحية أخرى قالت شبكة أوبتا للإحصائيات: "في 71% من المواسم التي لعبها كونتي كمدرب في الدوري الإيطالي (5 من 7 مواسم) جمع كونتي 35 نقطة في أول 16 مباراة له بالموسم".

وأضافت: "يعد ذلك رقمًا قياسيًّا فريدًا من حيث النسبة المئوية لمدرب في  بطولة الدوري".

 

 

 

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