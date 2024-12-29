الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أتالانتا يحافظ على صدارة الدوري الإيطالي بتعادل مثير أمام لاتسيو

أتالانتا، فيتو
أتالانتا، فيتو

الدوري الإيطالي، تعادل أتالانتا مع لاتسيو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

 

لاتسيو ضد أتالانتا


افتتح اللاعب ديلي باشيرو أهداف المباراة في الدقيقة 27 لصالح لاتسيو، وتعادل أتالانتا عن طريق اللاعب ماركو بريشيانيني في الدقيقة 88.

 

 تشكيل لاتسيو ضد أتالانتا 


حراسة المرمى: بروفيديل

خط الدفاع: ماروسيتش، جيلا، رومانجولي، تافاريس

خط الوسط: رافيلا، ديلي بشيرو، جيندوزي

خط الهجوم: زاكاني، كاستيلانوس، تشاونا

تشكيل أتالانتا  ضد لاتسيو 


حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي

خط الدفاع: ببلانوفا، ديمسيتي، إيزاك هين، كولاسيناك

خط الوسط: إيديرسون، بازاليتش، مارتن دي رون

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، دايفيد زاباكوستا، شارل دي كيتلير

 

بهذه النتيجة يواصل فريق أتالانتا صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، بعدما  حقق الفوز في 13 مباراة والتعادل في لقاء 2 والخسارة في 3 مواجهات وتسجيل 43 هدفًا وتلقي 20.

بينما يحتل فريق لاتسيو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة والتعادل في لقاء 2 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 33 هدفًا وتلقي 25.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أتالانتا لاتسيو الدوري الإيطالي لاتسيو ضد أتالانتا فريق أتالانتا ترتيب الدوري الايطالي

مواد متعلقة

إنتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي

أتالانتا يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة الـ17

إنزاجي يحقق رقما تاريخيا بعد فوز إنتر ميلان على لاتسيو 0/6

دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يخطف فوزا مثيرا 3-2 على مضيفه أتالانتا
ads

الأكثر قراءة

أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الفريق في يناير

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

كل ما تريد معرفته عن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

عمرو أديب بعد القبض على ابن القرضاوي بلبنان: لازم يجي ويتحاسب

شعبة الاتصالات تكشف أسباب تحرك أسعار الهواتف المحمولة (فيديو)

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية

السويحلي الليبي يكشف مفاجأة بشأن التعاقد مع كهربا

منوعات

المزيد

إعصار مدمر وحرب أهلية، ليلى عبد اللطيف تتوقع أحداثا غريبة في أمريكا خلال 2025

خبيرة أبراج: 2025 الامتحان السياسي الأكبر في مصر والسيسي يعبر بالبلد لبر الأمان

السعودية تحبط محاولة تهريب 1.3 طن حشيش وأكثر من مليون قرص مخدر

50 % من الفرنسيين يخشون حوادث الطرق في ليلة رأس السنة لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الجرجير في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات وتحقيق النجاح

المزيد
الجريدة الرسمية