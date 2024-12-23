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رياضة

إنتر ميلان يفوز على كومو 0/2 في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على ضيفه كومو بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت على ملعب جيوزيبي مياتزا، مساء اليوم الإثنين، في الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي إنتر ميلان في مرمى كومو، كارلوس أوجوستو في الدقيقة 48، وماركوس تورام في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 37 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد فريق كومو عند النقطة 15 في المركز السادس عشر.

 

تشكيل إنتر ميلان ضد كومو

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بيسيك- باستوني- كارلوس أوجوستو.

خط الوسط: دينزل دومفريس- نيكولو باريلا- هاكان تشالهان أوجلو- مخيتريان- دي ماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: جي مارتينيز، كاليجاري، دي فريج، زيلينسكي، أرناوتوفيتش، كوريا، فراتيسي، بوكانان، أصلاني، بالاسيوس، إيدو، موتا، تاريمي.

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إنتر ميلان كومو الدوري الإيطالي ملعب جوزيبي مياتزا

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