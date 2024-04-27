السبت 27 أبريل 2024
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خارج الحدود

بعد مرور 18 عاما على رحيله، ابنة صدام حسين تنشر مذكرات كتبها والدها قبل إعدامه (صور)

صدام حسين، فيتو
صدام حسين، فيتو

نشرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مذكرات خاصة بأبيها حينما كان في السجن قبل أن يتم إعدامه.

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مذكرات صدام حسين 

وقالت رغد صدام حسين في تغريدتها: "كل عام والأمة العربية بخير، الأمة التي طالما كانت الأهم في مسيرتك النضالية، إلا أن الأمة ليست بخير والعراق ليس بخير يا أبي، فقد تكالبت عليها الأمم".

مذكرات صدام حسين، فيتو 
مذكرات صدام حسين، فيتو 
مذكرات صدام حسين، فيتو 

وأضافت في تغريدتها: "إلا أنني وعدتك أن يكون العراق بخير بإذن الله، واليوم قررت أن أبدأ بنشر جزء صغير من مذكراتك بطريقتي، لأن دور النشر لديها محاذير من نشرها وسيكون اليوم مهم للكثير من محبيك وحتى غيرهم".

 

مذكرات صدام حسين، فيتو 
مذكرات صدام حسين، فيتو 
مذكرات صدام حسين، فيتو 

محطم تمثال صدام حسين 

وتابعت: "إليهم نهدي مذكراتك الخاصة التي كتبتها، أثناء وجودك بالمعتقل الأمريكي في العراق، لك يا أبي كل الإجلال والتقدير أيها البطل المقدام، إلى جنات الخلد أيها العلم العالي.

مذكرات صدام حسين، فيتو 
مذكرات صدام حسين، فيتو 

ويأتي ذلك بعد مرور 18 عاما على وفاة الرئيس العراقي صدام حسين، وليست هذه المرة هي الأولى التي تنشر فيها ابنته معلومات تتعلق به.

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