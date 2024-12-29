الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بنها للصناعات الإلكترونية تنظم لقاءً للعاملين وتكرم عددًا من المحالين للمعاش

مؤتمرا لعدد من العاملين
مؤتمرا لعدد من العاملين بشركة بنها للصناعات الإلكترونية

قام المهندس طارق العباسي رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية "مصنع 144 الحربي" إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بتنظيم مؤتمر لعدد من العاملين يمثلون قطاعات الشركة المختلفة بحضور المهندس أحمد لطفي ديودار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة  ورؤساء القطاعات وأعضاء اللجنة النقابية وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة، وذلك فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بالتواصل الدائم مع العاملين لمتابعة وعرض مستجدات العمليات الإنتاجية.

الدعامة الأساسية للتنمية المستدامة

 

وخلال المؤتمر قام المهندس طارق العباسي، باستعراض الموقف الحالي والتنفيذى للمشروعات المختلفة التي تقوم الشركة بتنفيذها، مؤكدًاعلى ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

كما حرص " العباسى " خلال المؤتمر على تكريم عدد من العاملين المتميزين وكذلك توجيه الشكر لعدد من المحالين للمعاش تقديرا لجهودهم المبذولة طوال سنوات خدمتهم، وتهنئتهم بإكتمال مسيرتهم المهنية، ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه، مشيدًا بدورهم في إعلاء قيمة المصنع، مشيرًا  إلى أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية المستدامة.

بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى )

 

الجدير بالذكر أن «شركة  بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى ) » تساهم فى توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف الأنظمة الإلكترونية مثل (أجهزة الاتصال اللاسلكية ذات التردد العالى والتردد العالى جدًّا - المحطات اللاسلكية - الرادارات وأحدث إنتاج منها الرادار المصرى الثنائى والثلاثى الأبعاد - محطات الإعاقة الإلكترونية)، فضلًا عن استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة القطاع المدنى وكذلك المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطاقة النظيفة المهندس محمد صلاح الدين مصطفى المهندس محمد صلاح الدين اعضاء مجلس الادارة الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الإنتاج الحربي

مواد متعلقة

شراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية"نيريك" (صور)

رئيس الأركان يتفقد منظومة الكفاءة القتالية لقوات الصاعقة (صور)

مركز التعليم والتأهيل بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجي

القوات البحرية تحبط تهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر

الإنتاج الحربي تنظم ندوات تثقيفية عن حروب الجيل الخامس ورؤية مصر 2030

قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لمدرسة الشهيد أحمد أبوبكر العسكرية

رئيس العربية للتصنيع يفتتح مشروع نانومان إيجيبت الشرق الأوسط (صور)

الفريق أحمد خليفة يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين

ads

الأكثر قراءة

مصادر: استعدادات مكثفة للإعلان عن تدشين حزب سياسي جديد خلال ساعات

مقطع جديد للطائرة الكورية قبل تحطمها يكشف شيئًا غريبًا يدخل في المحرك (فيديو)

أقوى 15 قرارًا جمهوريًا في 2024

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

رغد صدام حسين تكشف سر الأدوية المهدئة قبل ساعات من إعدام والدها ومناشدة بابا الفاتيكان

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى قبل وفاته

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

5 لاعبين يصلون إلى +200 هدف آخر عشرة مواسم بالدوريات الكبرى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يئسوا من رحمة الله ولهم عذاب أليم (فيديو)

ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟ الإفتاء توضح

«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية