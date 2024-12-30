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محافظات

لأول مرة في القليوبية، افتتاح معرض القناطر الخيرية للكتاب

المهندس أيمن عطية
المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، فيتو

يفتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم الإثنين، معرض القناطر الخيرية للكتاب والذي يقام لأول مرة بالمحافظة  برعاية الدكتور أحمد فؤاد وزير الثقافة 

يضم أكثر من 250 عنوانا من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة، وبمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية والمجلس الأعلى للثقافة ودار المعارف، ويستمر حتى 7 يناير المقبل. 

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محافظ القليوبية  يفتتح معرض العلوم والهندسة

كما يفتتح محافظ القليوبية اليوم معرض العلوم والهندسة بهيئة الشبان العالمية والذي يضم عددا من الابتكارات الخاصة بطلاب المدارس بالمحافظة تحت إشراف مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية. 

أكد محافظ القليوبية أهمية  بث روح النشاط والجد والحماس لدى الطلاب، الأمر الذي يظهر جليًا في مشروعات طلاب المحافظة الذين هم علماء المستقبل.

محافظ القليوبية يفتتح معرض طلابي للابتكارات 

وأكد أنه يجب أن يوجه الفكر الهندسي والمعماري  لخدمة المجتمع  المحيط، سواء المجتمع الجامعي أو على مستوى محافظة القليوبية، مع مراعاة أن تكون تصميمات المشروعات بسيطة وغير مكلفة، مع مراعاة الإرث الثقافي والظروف المناخية المختلفة، وأشاد بأفكار وتصميمات مشروعات المعرض والتي ترتقي أن تنفذ على أرض الواقع، لما تتميز به من علم ودقة وكفاءة عالية.

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