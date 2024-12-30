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محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

المهندس ايمن عطية
المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية،فيتو

 تفقدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم الإثنين، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع لمركز ومدينة بنها يُرافقه اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة.
 

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محافظ القليوبية يلتقي المواطنين أثناء تقديم التصالح 

 والتقى "محافظ " خلال تفقده بعددٍ من المواطنين واستمع إلى مطالِبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح الجديد والتسهيلات المقدمة، وإلى مشاكلهم الأُخرى التي تواجههم في المحافظة ككُل، مؤكدًا على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، لتقديم كافة سُبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المُتقدمين للتصالح، ومتابعة كافة الشكاوى والعمل حلها أولًا بأول لتقديم خدمات مُتميزة للمواطن القليوبي.

 

محافظ القليوبية يطالب بمتابعة ملف التصالح باستمرار

 ووجه محافظ القليوبية " رئيس المركز التكنولوجي بمُتابعة ملف التصالح بإستمرار لتسريع مُعدلات الأداء وتذليل كافة المُعوقات وإبراز أهمية التصالح ومزاياه، والعمل على تعريف المواطنين بالمُستندات المطلوبة، مُشددًاعلى ضرورة وجود تنفيذيين مختصين للرد على إستفسارات المواطنين، والإشراف على اللجان لضمان سير العمل وحصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية

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