قائد قسد يضع شرطا لحل قواته والانضمام لجيش سوري جديد

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اليوم الأربعاء، استعداد قواته لحل نفسها والانضمام إلى جيش سوري جديد بقيادة السلطات التي ستتولى الحكم، شريطة ضمان حقوق الأكراد والأقليات الأخرى.

قائد قوات قسد: مستعدون لحل أنفسنا والانضمام إلى جيش سوري جديد



وفي تصريح لصحيفة "تايمز" البريطانية، قال عبدي: "نحن ندرك أن هناك وضعا جديدا في سوريا"، مشيرا إلى أن "حزب الأسد حكم بطريقة ديكتاتورية، وكان حكما مركزيا استبداديا".



وأضاف: "ما نريده هو أن تكون سوريا لا مركزية، تقوم على مبادئ ديمقراطية تعددية، مع مجالس محلية تتقاسم بعض الصلاحيات بالتوافق مع السلطة المركزية".

وأكد أن الأكراد القادمين من الخارج الذين انضموا إلى قواته للدفاع عن البلدات الكردية ضد تنظيم "داعش" باتوا مستعدين للمغادرة، مشددا على التزام قواته بالهدنة رغم الانتهاكات.

العلاقات مع تركيا

وقال: "الفصائل التابعة لتركيا لم تحترم الهدنة، نحن نرد على الهجمات ضدنا ونعزز خطوط دفاعنا".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أضاف "لن نشكل أي خطر على تركيا ونحن مستعدون للدفاع عن مناطقنا، لكن ما نسعى إليه هو وقف التصعيد"

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