الأربعاء 01 يناير 2025
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رياضة

وزير الشباب والرياضة: حولنا الحلم إلى حقيقة ونستعد لتنظيم الألعاب الإفريقية في 2027

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيتو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة طورت أكثر من 5000 مركز شباب وملاعب وحمامات سباحة في الريف والقرى.

وتابع الدكتور أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية:" تحول الحلم من مشاهدة الملاعب وحمامات السباحة في التلفاز إلى واقع ملموس في القرى والريف".

 

دورة الألعاب الإفريقية 2027

وأضاف وزير الشباب والرياضة:" في الوقت الحالي نجهز لدورة الألعاب الإفريقية التي نستضيفها في 2027 مع الاتحاد الافريقي السياسي صاحب الحقوق واتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية واتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية "الأوكسا"، والتي ستكون في المدينة الأولمبية الجديدة في العاصمة الإدارية".

وأكمل وزير الشباب والرياضة: "نجهز أيضًا لمشاركة أبطالنا في بطولات العالم وعدد من البطولات الخارجية بجانب عدد من الملفات الهامة".

 

نسينا كلمة الألعاب الشهيدة

واستطرد: "يجب أن نبرز ما نمتلكه بشكل ايجابي ونزرع الأمل لذاتنا، نسينا في الرياضة المصرية جملة "الألعاب الشهيدة" والتي كانت تطلق على الألعاب الفردية".

وأردف:" لا يوجد منشأ رياضي في مصر ليس أفضل من المنشآت اللي نراها في الخارج ونظمنا 440 بطولة عالم وبطولة إفريقية في مصر ووضعنا نموذج جديد منذ كأس الأمم الإفريقية 2019 حتى الآن".

 

تعليمات القيادة السياسية

وأشار:" استضفنا بطولة عربية في الصالة المغطاة لستاد القاهرة في وقت سابق وبعدها سيادة الرئيس قال لي أن الشكل لم يكن كما يجب أن يكون ومهما كان حجم الحدث عندما يُقام في مصر يجب أن يكون بحجم إسم مصر، وكان هذا تكليف وتوجيه كبير جدًا ووضعنا من بعدها نظام وطريقة عمل بين الوزارة والاتحادات لتنظيم الأحداث واختلف الشكل من بعدها تمامًا".

 

سفراء مصر في الاتحاد الدولية

واختتم:" أصبحنا نمتلك عدد كبير جدًّا من المصريين المتواجدين على رأس الاتحادات الدولية بعدما كان الموضوع مقتصر على الدكتور حسن مصطفى, الأن هناك القائم برئاسة اتحاد السلاح مصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث مصري وعضو المكتب التنفيذي وعضو الاتحاد الدولي للجمباز مصري وغيرهم الكثيرين".

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