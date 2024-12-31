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رياضة

وزير الرياضة: زعلت على خسارة الأهلي من باتشوكا وقلت للخطيب معلش ده قدر (فيديو)

أشرف صبحي والخطيب،
أشرف صبحي والخطيب، فيتو

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رد فعله على خسارة النادي الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي في مباراة كأس التحدي.

 

حزن وزير الرياضة على خسارة الأهلي 

وقال وزير الرياضة خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “المحور”: "زعلت جدا لما الأهلي خسر من باتشوكا لإن الأحمر بيمثل مصر وأي إنجاز بيحققه بينسب للبلد".

 

سيمفونية النادي الأهلي 

ولفت: "الأهلي كان بيعزف سيمفونية ومسيطر على مباراة باتشوكا، ولكن ركلات الترجيح بها عامل توفيق وحظ لم يحالف الأحمر، وبعد الخسارة قلت للكابتن محمود الخطيب معلش ده قدر".

 

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وأشار: "بنجهز لدورة الألعاب الأفريقية 2027 وهناك بطولات عالمية أخرى في الألعاب الفردية نستعد لتنظيمها".

من جانبه، أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كان يعاني من أزمة في خط الهجوم، أمام إنبي.

وقال أحمد بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "فكرة التعاقد مع مدرب منتخب لمدة 4 سنوات صعبة، ولا يوجد في مصر مقاييس للاختيارات".

وتابع: "كولر يحتاج تجديد الثقة من مجلس الإدارة بجانب منحه كافة الصلاحيات، وحمايته من السوشيال ميديا، والجمهور رد فعل لكنه لن يدير أو يختار الصفقات".

 


وأضاف: "الأهلي يعاني من مشكلة في الأداء الهجومي، وليس الدفاعي، وأكرم توفيق ويحيى عطية الله، يقدمان أدوارا دفاعية فقط، ولا يوجد لهما مهام هجومية".

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وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الخطيب محمود الخطيب النادي الأهلي

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