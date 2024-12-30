سكرتير عام محافظة الأقصر يبحث 28 طلبا وشكوي للمواطنين

ترأس السكرتير العام لمحافظة الأقصر أحمد وزيري، لقاء اليوم المفتوح بديوان عام محافظة الأقصر، في إطار فتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين لبحث طلباتهم وشكواهم وإيجاد أنسب الحلول لها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بالتيسير على المواطنين وتقديم خدمات لائقة لهم.

لقاء اليوم المفتوح في الأقصر



جرى خلال لقاء اليوم المفتوح بحث ودراسة نحو 28 طلب وشكوى تنوعت فيما بينها ما بين طلبات مرافق وصحة وإسكان، وتوفير فرص عمل، إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.



أكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين هي حق أصيل لهم وتأتي على رأس أولويات عمل المحافظة والدولة بصفة عامة، حضر اللقاء حسن محمد مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديري المديريات، ومسؤولي المدن والجهات المعنية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.