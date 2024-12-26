الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مجلس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يوافق على إنشاء برنامج تكنولوجيا المعلومات

مجلس جامعة طيبة التكنولوجية
مجلس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

ترأس الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية في محافظة الأقصر، الاجتماع الدوري رقم 20 لمجلس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس وأعضاء هيئة التدريس.

وافق المجلس، على فتح  برنامج تكنولوجيا المعلومات بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة للعام الجامعي المقبل 2025/2026 م، استجابةً للطلب المتزايد على الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وحرصًا من الجامعة على تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في سوق العمل الرقمي.

جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

كما اعتمد المجلس جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير للعام الجامعي الحالي 2024/2025 م، وذلك لكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، مما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة وشفافية.

 

وفي إطار حرص الجامعة على التخطيط المستقبلي، وافق المجلس على مقترح الموازنة الخاصة بجامعة طيبة التكنولوجية للعام الجامعي 2025/2026 م، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ برامجها ومشاريعها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر جامعة طيبة التكنولوجية مجلس جامعة الأقصر امتحانات الصف الاول الدراسي جدول امتحانات جامعة طيبة التكنولوجية

مواد متعلقة

رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تكثيف المساحات الخضراء بمحيط معبد الكرنك

محافظ الأقصر يستقبل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية

محافظ الأقصر يتفقد مجمع الصناعات الغذائية بإسنا (صور)

والد الطفل الباكي بالأقصر لـ فيتو: ابني قطع مسافة 40 كيلو لحضور الحفل وشيخ الأزهر جبر بخاطره
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 13 قرارًا جديدًا اليوم

الحديث ممنوع في هذا الأمر، خبير اقتصادي يوجه رسالة قوية لـ مدبولي بعد لقائه برجال الأعمال

قبل قرار البنك المركزى بشأن الفائدة، كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة؟

تعددت سفرياته لأوقات قصيرة، حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

الأسواق تترقب آخر اجتماعات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2024

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

ملايين داخل المستطيل الأخضر.. القيمة السوقية لنجوم الأهلي والمصري (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

اكتشفوا مخزنا للعدسات اللاصقة، مفاجأة غير متوقعة في عين مريضة قبل خضوعها لعملية جراحية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 26-12-2024 بالأسواق

قبل قرار البنك المركزى بشأن الفائدة، كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ملايين داخل المستطيل الأخضر.. القيمة السوقية لنجوم الأهلي والمصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بوجود خلافات زوجية

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية