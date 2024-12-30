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محافظ الأقصر يطمئن على المخزون السلعى الاستراتيجي

محافظ الأقصر يطمئن
محافظ الأقصر يطمئن على المخزون السلعى الاستراتيجي

التقى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر مع الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، في إطار انحياز القيادة السياسية للمواطنين ودعم السلع الغذائية والاطمئنان على المخزون السلعي بالمحافظة.

 

محافظ الأقصر يبحث توفير السلع الغذائية 


وخلال اللقاء استعرض وكيل وزارة التموين، مخازن المحافظة بكل مركز ومدينة وسعة كل منها باجمالي 20 ألف طن بكافة المدن، كما استعرض تفصيليا  كميات كل سلعة منفصلة ومخزونها الاستراتيجي، وكذا كميات الدقيق والأقماح، وكميات السولار والمحروقات الأخرى. 

 

 ناقش محافظ الأقصر، سوق اليوم الواحد ومدى إمكانية تعميم الفكرة بكافة المراكز والمدن بشكل أسبوعي مع تحديد مكان ثابت والتأكيد على بيع السلع بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق الأخرى، كما استعرض أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار كافة السلع الأخرى.

ومن جانبه، طالب وكيل وزارة التموين بتفعيل منافذ بيع السلع الأساسية فى المراكز والمدن والمجالس القروية ومدى تفعيل الجمعيات التعاونية  والفئوية تحت إشراف مديرية التموين، حضر اللقاء كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وعبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بمحافظة الأقصر، والنقيب معتز ابراهيم رئيس مباحث التموين.

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