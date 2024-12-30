بالأرقام، حصاد شرطة المرافق في الأقصر خلال 2024

أعلن العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أنه على مدار عام 2024 تم شن عدد من الحملات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية بنطاق الشوارع الرئيسية والجانبية.

حملات مرافق الأقصر في 2024



وأسفرت أعمال الحملات عن تحرير 9341 محضر اشغال طريق، 2053 محضر بائع متجول، 1268 محضر نظافة عامة، 3413 محضر مضبوطات متنوعة، 14087 محضر إزالات إدارية، فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.



إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 385 متر بمدينة البياضية



وفي سياق منفصل، قام عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية، بحملة إزالة تعديات على أرض زراعية، أسفرت عن إزالة ٣ حالات تعدي متجاورة بمنطقة نجع الخطبة الشرقية، بناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بإزالة أية تعديات على الأراضي الزراعية فى المهد.



الحالة الاولى على مساحة 175 متر وكانت عبارة عن أعمدة خرسانية وتمت ازالة الشدة الخشبية وازالة الأعمدة، والحالة الثانية كانت عبارة عن اعمدة خرسانية مقامة على مساحة 80 متر، والثالثة تم إزالة سور مبنى من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية بمساحة 130 متر، تمت الحملة بمشاركة صالح غانم نائب رئيس المركز، ومدير الإدارة الزراعية بالمركز، كما تمت الازالة بمعدات مركز ومدينة البياضية، وتم مصادرة مواد البناء وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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