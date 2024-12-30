حصاد 2024، بيطري الأقصر يحصن 236 ألف حيوان

أعلن الدكتور طارق لطفى مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر، أنه بلغ عدد الحيوانات التى تم تحصينها باللقاحات المختلفة 236348 حيوانا ضمن أعمال إدارة الوقاية، كما بلغ إجمالي عدد الطيور التي تم تحصينها بلقاح إنفلونزا الطيور 644000 طـائر، فى ضوء تسليط الضوء على أعمال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر على مدار عام 2024، وفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

حصاد مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أن إدارة الوقاية شكلت عددا من اللجان للمرور على سوق الطيور بمدينة إسنا، وتم سحب 459 عينة من الطيور الحية بالاشتراك مع الجهات المعنية وكانت نتيجتها سلبية، وذلك ضمن برنامج وخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع منظمة الفاو للتقصي النشط لمرض أنفلونزا الطيور، وأيضا تم المرور على أسواق الماشية بنطاق المحافظة لتحصين الحيوانات بها اللقاحات الوقائية اللازمة طبقا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك لمتابعة الوضع الوبائي وعمل التقصي النشط بالأسواق.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن كافة أعمال إدارة الرعاية والعلاج على مدار عام 2024 أسفرت عن علاج 4442 حيوان من الأمراض الباطنية، وعلاج 208 حيوانات من الأمراض الجلدية، ورش 13750 حيوانا لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 7500 حيوان ضد الطفيليات الداخلية، وتم تنفيذ 187 قافلة علاجية مجانية، تم خلالها الكشف والرش والتجريع لـ 43115 حيوانا.

كما قامت مديرية الطب البيطري منذ إنطلاق المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" بتفعيل منظومة القوافل العلاجية البيطرية المجانية بحيث تشمل جميع المراكز والقرى بالمحافظة وذلك بتنفيذ 2 قافلة أسبوعيًا على مستوى المديرية، وتنفيذ عدد 3 قوافل توعوية إرشادية شاملة ( قوافل علاجية مجانية - توعية وإرشاد بيطري) أسبوعيًا، وذلك للمساهمة في زيادة الوعي ورفع مستوي الإدراك والتمكين للمرأة الريفية وكيفية التعامل الآمن مع التربية المنزلية وطرق الذبح الآمن والأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها.

وقامت إدارة الرعاية التناسلية بتشخيص وعمل سونار للحمل لـ 1193 حيوانا وبلغت أعداد إناث الحيوانات ( الأبقار والجاموس ) الملقحة صناعيًا 8253 حيوانا، بما يعادل نسبة 86 % من إجمالي تعداد الحيوانات الإناث بالمحافظة.

وبلغ إجمالي عدد الحيوانات المؤمن عليها 23174 حيوانا، بينما بلغ إجمالي أعداد الحيوانات المختبرة للبروسيلا والدرن 3231 حيوانا.

وبلغ إجمالى عدد مذبوحات الحيوانات بمجازر المحافظة 7247، بينما بلغ إجمالي مذبوحات الدواجن (الطيور) 2631.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه قامت إدارة الإرشاد بتنفيذ عدد من الندوات الإرشادية لزيادة وعي المواطنين، والتنبيه بأهمية التحصينات المختلفة ضد الأمراض الوبائية للوقاية منها طبقا للبرامج المعدة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية، حيث تم تنفيذ 272 ندوة إرشادية و1093 توعية إرشادية خلال أعمال لجان التحصين، وفى ضوء نشاط مديرية الطب البيطري لمكافحة الكلاب الضالة تم تحصين 496 كلبا ضد مرض السعار.

وفى سياق متصل، شكلت مديرية الطب البيطري عدد من لجان التفتيش على محال الجزارة ومحال بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمطاعم، حيث بلغ إجمالي الكميات التي تم الإشراف على استلامها والكشف البيطري عليها 233 طنا و921.995 كجم، وتم تحرير 181 محضرا للمخالفات.

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