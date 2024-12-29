الأحد 29 ديسمبر 2024
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محافظات

شباب الكنيسة الإنجيلية ومرضى السرطان بأورام الأقصر يزينون شجرة الكريسماس (صور)

أثناء الاحتفالات
أثناء الاحتفالات

حرصت مستشفى أورام الأقصر لعلاج الأورام بالمجان،  على إسعاد الأطفال وتنظيم فعالية ترفيهية تزامنًا مع قرب العام الميلادي الجديد، واحتفالات رأس السنة، وأعياد الكريسماس، في لفتة إنسانية، من المستشفى حيث شارك الأطفال المرضى داخل المستشفى لعلاج أمراض السرطان في الأقصر، لتزيين شجرة الكريسماس،  وتعليق الزينات داخل المستشفى، احتفالا بـالعام الجديد، والتى تهدف إلى إسعاد الأطفال وأسرهم داخل أرجاء المستشفى، ودعمهم نفسيًا وتخفيفًا لآلامهم.

 

مظاهر احتفالات رأس السنة الجديدة


وشارك عدد من شباب الكنيسة الإنجيلية في الأقصر، أطفال مستشفى الأورام في خلق جو من المتعة والسعادة في تزيين شجرة الكريسماس في مدخل المستشفى، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة الميلادية، كما حرصوا على توزيع الهدايا والألعاب على أطفال المستشفى وسط أجواء من البهجة والسعادة التي غمرت الجميع.


وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للمستشفى، الشكر لشباب الكنيسة الإنجيلية من أبناء محافظة الأقصر، على مشاركتهم الدائمة والفعالة للأطفال المرضى خلال احتفالات الأعياد والمناسبات المختلفة لدعمهم نفسيًا؛ كما وجه التهنئة لأطفال المستشفى بمناسبة أعياد الكريسماس، ورأس السنة متمنيا لهم الشفاء العاجل.

 

 

 

 

 

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