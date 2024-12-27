ارتفاع أسعار الكمامات بعد انتشار نزلات البرد ومتحور كورونا الجديد.. العلبة تبدأ من 35 جنيها.. وهذه أفضل الأنواع (صور)

مع تزايد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، بالإضافة إلى ظهور متحور جديد من فيروس كورونا، شهدت أسعار الكمامات ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية. هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة الطلب على الكمامات كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروسات.

أسعار كمامات إيفوني (Evony)

وتُعد كمامات إيفوني من أكثر الأنواع طلبًا في السوق حاليًا، وسعر العلبة التي تحتوي على ٤٦ قطعة ارتفع إلى ٦٠ جنيها، بعد أن كان سعرها منذ عدة أيام ٤٠ جنيها فقط.

الكمامات ذات السعر الأقل

تبدأ أسعار العلب من ٣٥ جنيها، بعد أن كانت تُباع بسعر ٢٨ جنيها قبل أيام قليلة. هناك نوع آخر من الكمامات بسعر ٤٥ جنيها للعلبة التي تحتوي على ٥٠ قطعة، وتتميز بوجود استك عريض.

أسعار كمامات N95

تُعتبر كمامات N95 من أغلى الأنواع في السوق، حيث يبلغ سعر الماسك الواحد ١٠ جنيهات، بينما تُباع العلبة التي تحتوي على ١٠ ماسكات بسعر ٧٠ جنيها.

أسعار الكحول في المحال التجارية

تتفاوت أسعار الكحول حسب التركيز وحجم العبوة. يبدأ سعر هاند جيل بحجم ٨٠ ملي من ١٥ جنيها، بينما يتراوح سعر لتر الكحول بين ٢٥ و٣٥ و٦٥ جنيها. أما العبوة الكبيرة بحجم ٥ لتر، فتُباع بسعر ١٨٠ جنيها كما يُباع لتر استريليم بسعر ٤٥ جنيها.

أسعار الجوانتي الطبي

تتراوح أسعار الجوانتي الطبي حسب النوع واللون. تُباع علبة الجوانتي الملون التي تحتوي على ١٠٠ قطعة بسعر ١٥٠ جنيها، بينما يُباع الجوانتي الأبيض بسعر ١٦٥ جنيها، أما الجوانتي البلاستيك، فيُباع الباكيت الذي يحتوي على ٤٥ قطعة بسعر ١٠ جنيهات.

تأثير الزيادة في الأسعار

وشهدت أسعار الكمامات ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تضاعفت الأسعار قبل أربعة أشهر ثم انخفضت بنسبة بسيطة بعد ذلك. هذا الارتفاع في الأسعار يعكس زيادة الطلب على الكمامات كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروسات، خاصة مع دخول فصل الشتاء وزيادة حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

وينصح الخبراء المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات، غسل اليدين بانتظام، والحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروسات. كما يُنصح بشراء الكمامات من مصادر موثوقة لضمان جودتها وفعاليتها في الوقاية من الأمراض.

وعند ارتداء كمامات الوجه إلى جانب اتباع التدابير الأخرى مثل تلقي اللقاح وغسيل اليدين والتباعد الجسدي، فإن ذلك يحد من سرعة انتشار الفيروس المسبب لكوفيد 19.

وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة باستعمال الكمامات حسب رغبتك وفي بعض الأماكن والمواقف.

في المناطق التي بها عدد كبير من حالات كوفيد 19 بالمستشفيات، يوصي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بارتداء كمامة في الأماكن العامة المغلقة.

ويوصي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بضرورة الالتزام بارتداء أكثر الكمامات فعالية في الوقاية من بين الكمامات المتوفرة، وأن تكون مُحكمة ومريحة في الاستخدام.

وتوفر أقنعة التنفس مثل كمامات N95 غير الجراحية أقصى قدر من الحماية. ثم تأتي كمامات KN95 والكمامات الطبية في المرتبة الثانية بين الكمامات التي توفر أعلى مستوى من الحماية. أما الكمامات القماشية فتوفر أقل قدر من الحماية.

وتختلف التوصيات المتعلقة بالكمامات قليلًا بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بحالات خطيرة، ومنهم الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر مثل كبار السن، وكذلك المصابون بضعف جهاز المناعة وأولئك الذين يعيشون مع أشخاص لديهم عوامل الخطر هذه أو يعتنون بهم.

يوصي الخبراء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بارتداء الكمامات التي توفر أكبر قدر ممكن من الحماية.

الكمامات الطبية

وتسمى أيضا الكمامات الجراحية، وهي كمامات فضفاضة أحادية الاستخدام. وهدفها حماية مرتديها من ملامسة القطرات والرذاذ الذي قد يحتوي على جراثيم. كما تعمل الكمامة الطبية على ترشيح الجسيمات الكبيرة المتطايرة في الهواء أثناء تنفس الشخص الذي يرتديها.

لجعل الكمامات الطبية أكثر ملاءمة لشكل الوجه، يمكن عمل عقدة عند حلقتي الأذنين من موضع اتصالهما بالكمامة. ثم اثنِ الجزء الزائد منها وأدخله تحت الحواف.

وكمامة KN95 نوع من أقنعة التنفس التي تستوفي معايير دولية معينة. وهي توفر حماية أفضل مما توفره الكمامة الطبية؛ إذ يمكنها ترشيح الجسيمات الكبيرة والصغيرة عند استنشاق مُرتديها للهواء. ومع ذلك، كن حريصًا عند شراء كمامة KN95، إذ يباع العديد من الكمامات المزيفة التي لا تستوفي متطلبات الجودة.

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