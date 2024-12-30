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محافظات

برعاية محافظة دمياط و بالتعاون بين مديرية التموين و حزب مستقبل وطن...

محافظ دمياط يفتتح سوق اليوم الواحد لبيع السلع بأسعار مخفضة في الزرقا (صور)

محافظة دمياط يفتتح
محافظة دمياط يفتتح سوق اليوم الواحد لبيع السلع الأساسية

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماءالصديق نائب محافظ دمياط، سوق اليوم الواحد بمدينة الزرقا، وذلك بحضور النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة حزب مستقبل وطن بالزرقا ومحمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وعلى النجار امين تنظيم أمانة الزرقا بالحزب وربيع حجازى الأمين المساعد بالأمانة.

محافظ دمياط يفتتح سوق اليوم الواحد لبيع السلع الأساسية بمدينة الزرقا بتخفيضات تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠%

ويأتى المعرض المُقام على مساحة ٩٠٠ متر برعاية محافظة دمياط وبالتعاون بين مديرية التموين وحزب مستقبل وطن، حيث يشمل كافة السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والعطارة والأسماك والمخبوزات بتخفيضات تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠% ويُعقد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

الدكتور أيمن الشهابي: "أسواق اليوم الواحد تعكس اهتمام الدولة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق" 

 

وخلال الافتتاح، تفقد "المحافظ " المعرض وتواصل مع التجار والعارضين للاطمئنان على توافر السلع والإعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم، وأكد على أن أسواق اليوم الواحد تعكس اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار اقل من مثيلاتها بالأسواق، حيث لفت إلى المحافظة تستهدف إقامة سوق بكل مدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بكافة المناطق، لافتًا إلى أن تلك الأسواق تعد حلقة وصل مباشرة بين المزارعين والتجار والمواطنين بما يضمن توفير الوقت والجهد وتلبية احتياجات المواطنين وتوفيرها بالسعر المناسب والتخفيف عن كاهلهم.

محافظ دمياط يتابع الاسعار بسوق اليوم الواحد
محافظ دمياط يتابع الاسعار بسوق اليوم الواحد

 

وأضاف " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تعمل دوما على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة، بما يضمن تعميم مبادرة السوق الواحد وتوفير السلع بجودة عالية، حيث وجه الشكر إلى حزب مستقبل وطن ومديرية التموين على دعمهم تلك الرؤية.

محافظة دمياط يفتتح سوق اليوم الواحد لبيع السلع الأساسية
محافظة دمياط يفتتح سوق اليوم الواحد لبيع السلع الأساسية

وعلى هامش الافتتاح، تفقد " المحافظ " معرض حزب مستقبل وطن الدائم بالزرقا الذى يضم ما يقرب ١٢٠ عارض، ويضم كافة المستلزمات والملابس، حيث أشاد " المحافظ " بجهود الحزب لتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين فى مكان واحد وبأسعار مناسبة.

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