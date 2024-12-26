محافظ دمياط ونائب وزير الإسكان يتابعان الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للمرافق، الاجتماع الموسع المُنعقد اليوم الخميس، بمقر الشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان، والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمى، الدكتور صلاح بيومى واللواء عصام شكر والدكتور أبو العباس نواب رئيس الشركة القابضة ولفيف من قيادات وزارة الإسكان بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها

جاء الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بهذا القطاع، وذلك استكمالًا للجهود المبذولة من الجانبين، ومتابعة ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية منذ زيارة المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى أواخر نوفمبر الماضى، وخلال الاجتماع أيضًا، تم استعراض الموقف الحالى لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، للشركة القابضة والهيئة القومية قدمه اللواء أمين شوقي رئيس الهيئة والمهندس مجدي عطا الله القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة بدمياط.

محافظ دمياط مع نائب وزير الاسكان يناقش المعوقات والحلول المطروحة

محافظ دمياط يناقش المعوقات والحلول المطروحة للدفع بخطط التنفيذ بمشروعات الصرف الصحي

ناقش المحافظ ونائب وزير الإسكان كافة المعوقات والحلول المطروحة، للدفع بخطط التنفيذ بمشروعات الصرف الصحي خلال الفترة المقبلة، وأيضًا آليات استكمال مشروع خط المياه الناقل، لتعزيز تغذية مدينة رأس البر بخدمة مياه الشرب، وموقف مشروعات الصرف الصحي بقرى المحافظة ومركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واطلعا على التوقيتات الزمنية للانتهاء من كل مشروع.

وبحث محافظ دمياط ونائب الوزير، رؤية إعداد خطة تشاركية بين الشركة والهيئة القومية وبالتنسيق مع المحافظة لوضع مخطط لمشروعات العام المالي القادم، لتحقيق خطة تضمن توفير خدمات متكاملة للمواطنين في ضوء الموارد المتوفرة، وأيضًا التوصيات الواردة بشأن نقل تصرفات المحطة القديمة بمحطة معالجة رأس البر إلى المحطة الجديدة نظرًا لتهالكها، وذلك تمهيدًا لإدراج مشروع رفع الكفاءة لموقع المحطة القديمة بالخطط الاستثمارية القادمة.

وأكد "محافظ دمياط" أن هناك تعاون وثيق بين الجانبين، لتخطي العقبات التى تواجه أعمال التنفيذ وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ بالمشروعات المدرجة بهذا القطاع، من خلال المتابعة الدورية لتلك المشروعات، وأوضح أن المحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للانتهاء من المشروعات طبقًا للجداول الزمنية المحدد.

وأشاد "المحافظ" بجهود وزارة الإسكان الداعمة لهذا الملف وأيضًا جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط خلال الفترة الماضية وحرصها على تلافى أى ملاحظات والعمل وفقًا لاستراتيجية محددة بالتعاون مع المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور سيد إسماعيل اهتمام الوزارة البالغ بالمتابعة الدورية لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط، وتذليل المعوقات التى تواجه الأعمال الجاري تنفيذها، بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الإسكان، وتفعيل خطة محددة تساهم فى تخطى أي عقبات، والإسراع بالخطوات التنفيذية لتلك المشروعات ونهو كافة الأعمال بها في أسرع وقت ممكن طبقا للمواصفات القياسية.

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