محافظ دمياط يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية والأساسية بمنطقة السنانية ( صور)

افتتح الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عصر اليوم، سوق اليوم الواحد، الذى يُقام بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وحزب مستقبل وطن، بمنطقة السنانية، وذلك بحضور المحاسب على كيوان أمين عام حزب مستقبل وطن والنائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى " أمين مساعد " والنائب أحمد البلشى أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور محمد العرابى أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، و الاستاذ ياسر أبو هندية الأمين المساعد، ومحمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

محافظ دمياط يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية والأساسية بمنطقة السنانية

المعرض على مساحة ١٢٠٠ متر بمشاركة ١٤ عارض

وتفقد " المحافظ " المعرض الذى يُقام على مساحة ١٢٠٠ متر بمشاركة ١٤ عارض ويتضمن كافة السلع الغذائية واللحوم والمجمدات ومنتجات الألبان والخضروات والفاكهة، بتخفيضات تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠%، ويستمر على مدار ثلاثة أيام أسبوعيًا " الاثنين والثلاثاء والأربعاء " من كل أسبوع، هذا وقد تواصل " محافظ دمياط " مع التجار والعارضين واطمأن على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم.

محافظ دمياط: هناك شراكة قوية ومهمة بين المحافظة ومديرية التموين وحزب مستقبل وطن لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالاسواق

فيما وقد أوضح " الدكتور أيمن الشهابى " أن هناك شراكة قوية ومهمة بين المحافظة ومديرية التموين وحزب مستقبل وطن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية للمواطنين، للتخفيف عن كاهلهم.

الدكتور أيمن الشهابى " هناك شراكة قوية للعمل نحو تنفيذ خطة لاقامة سوق بكل مدينة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين "

وأكد " المحافظ " حرص المحافظة على مد جسور التواصل والتعاون مع الجهات المختلفة لدعم هذا الملف، مؤكدًا أنه تم افتتاح سوق اليوم الواحد بوسط مدينة دمياط الأسبوع الماضى، ليتم افتتاح سوق السنانية هذا الأسبوع بواقع ثلاثة أيام أسبوعيا بكل سوق تلبية لمطالب المواطنين والتجار، حيث وجه الشكر إلى مديرية التموين وحزب مستقبل وطن على هذا التعاون المثمر.

وفى ختام الافتتاح، تسلم " المحافظ " درع حزب مستقبل وطن قدمه المحاسب على كيوان تقديرًا لجهود سيادته لدعم تلك المبادرات.

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