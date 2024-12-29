محلية أرمنت في الأقصر تبحث تطوير القرى

ترأس العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر اجتماعًا مع رؤساء القرى ومسئولى التنمية الأقتصادية واعضاء فرق التنمية الاقتصادية بقرى حياة كريمة بمركز أرمنت، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تنمية القرى من خلال مبادرة تطوير الريف المصري حياة كريمة، وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وبرعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

تطوير الريف المصري حياة كريمة

والأجتماع بغرض وضع خطة عمل لفريق التنمية الاقتصادية بكل وحدة قروية وكذلك تحديد المشروعات الإستراتيجية والأولويات بكل قرية من خلال توزيع المهام والمسئوليات بين الفريق، وكذلك وضع خطة لتنمية القطاعات الإقتصادية(الزراعة، الصناعة ) كما تم مناقشه آليات دعم المشاريع الصغيره والمتوسطة في إطار تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوي المعيشة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.



يذكر ان وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي "WFP " قد قاما بعمل برنامج تدريبى مشترك بهدف تدريب وبناء قدرات تلك الفرق من خلال إكسابهم المعارف والمهارات التي تمكنهم من ممارسة دورهم التطوعي في نطاق وحداتهم المحلية بكفاءة وليكون لهم دور مؤثر في دعم التنمية الاقتصادية بقرى حياة كريمة.

كما أن وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي يسعيان لتنفيذ مرحلة جديدة من التدخلات تركز على الجانب الاقتصادي وتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة من خلال تطبيق بعض الممارسات الناجحة التي طبقها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر فيما يتعلق بدعم التكتلات الاقتصادية والخدمات المحلية الموجهة للقطاع الخاص المحلي وتشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية من خلال مشروع إدارة محلية مستدامة.

حضر الإجتماع نواب رئيس المركز ورؤساء القرى ومسئول التنمية الاقتصادية بالمركز ومسئولى التنمية الاقتصادية بالقرى وأعضاء فريق التنمية الاقتصادية بالقرى.

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