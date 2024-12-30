تحصين وعلاج أكثر من 4 آلاف رأس ماشية وطيور في الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القوافل البيطرية العلاجية المجانية، للتحصين والكشف على رؤوس الماشية والدواجن ومقاومة الأمراض، التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

توفر جميع أشكال الدعم اللازم لتنمية والحفاظ على الثروة الحيوانية

وأكد أن الدولة توفر جميع أشكال الدعم اللازم لتنمية والحفاظ على الثروة الحيوانية بإطلاق القوافل المجانية في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

حملات لتحصين الماشية

وأكد محافظ الدقهلية على تضافر كافة الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وأشار إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية.

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية أن أعمال التحصين والكشف تجري في جميع الوحدات البيطرية بالمحافظة لمنع الإصابة بالأمراض ومكافحة العدوى وتشمل الحملة التحصين والكشف والعلاج لرؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس والطيور وأشعة السونار بالإضافة إلى التلقيح الاصطناعي.

مراقبة أسواق الماشية وتطهيرها

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية وأهمية التحصين ضد مختلف الأمراض.

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