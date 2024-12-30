الإثنين 30 ديسمبر 2024
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محافظات

إجراء تجربة إخلاء بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات

أثناء الزيارة
أثناء الزيارة

استقبل الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الاثنين، هاني معوض مسئول إدارة الأزمات والكوارث بوزارة التربية والتعليم، والموفد من قبل الوزارة لمتابعة سير العمل بإدارة الأزمات داخل المديرية.

 يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

مسئول الأزمات والكوارث بالتعليم يزور الأقصر


وبحث مسئول إدارة الأزمات والكوارث خلال اللقاء مع وكيل وزارة التربية والتعليم، الأمور المتعلقة بإدارة الأزمات وسبل التغلب علي المعوقات، وذلك بحضور بربش بغدادي مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية، كما تم عقد إجتماع مع منسقي الأزمات والكوارث بالإدارات التعليمية بمقر مدرسة الأقصر  الإعدادية  الجديدة، وذلك لمناقشة معوقات العمل وتذليلها.

 


وعلى هامش الزيارة تم تنفيذ خطة إخلاء بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات، لاقت استحسان المسئول الوزاري، حيث عكست التجربة مدى جاهزية واستعداد المدرسة للتعامل مع أي مخاطر محتمل وقوعها.

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