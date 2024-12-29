قليوب والقناطر، الأعلي بمعدل التعديات علي الأراضي الزراعية في القليوبية

أكد المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية ضرورة العمل علي تعظيم الاستفادة من موارد الدولة في إطار الحفاظ علي الأصول ومواجهة التعديات بكل أشكالها مطالبا بضرورة قسام كل الوحدات المحلية بالمدن والقري والاحياء بوضع خطة لرفع كفاءة المعدات والحملات الميكانيكية وتعظيم الاستفادة من اصول وموارد الدولة حفاظا عليها من سوء استغلال البعض لها والتعدي عليها.

محافظ القليوبية، وتحول مساحات كبيرة هناك إلي مقالب قمامة وعشوائيات

واستنكر محافظ القليوبية تردي الأحوال في مناطق شبرا الخيمة والخانكة وتحول مساحات كبيرة هناك الي مقالب قمامة وعشوائيات مطالبا رؤساء المدن بعدم التواجد في جزر منعزلة وضرورة التنسيق بين المدن والمسؤلين لحل كل المشاكل ومواجهة انتشار القمامة.



وشدد محافظ القليوبية خلال جلسة المجلس التنفيذي اليوم علي ضرورة متابعة موقف تقنين التعديات علي أملاك الدولة. وخاصة سداد قيمة التقنين مشيرا إلي وجود 90 حالة لم تسدد الرسوم بينها حالات حصلت علي عقود ولم تستكمل الإجراءات موجها بمواجهة هذه الحالات من خلال سحب الاراضي من المواطنيين الغير جادين في استكمال اجراءات التقنين حفاظا علي املاك الدولة مع الحالات الجادة بالتزامن مع مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية والعمل علي مواجهة التعديات وخاصة في مدينة قليوب الذي يحقق أعلي نسبة في المخالفات يليه القناطر علي مستوي المدن فيما جاءت قرية نامول مركز طوخ يليها القلج الخانكة وباسوس القناطر بالنسبة لزيادة التعديات علي مستوي القري.

محافظ القليوبية،شركات النظافة بشبرا الخيمة ليست بأفضل حال

أوضح المحافظ أن شركات النظافة بشبرا الخيمة ليست بأفضل حال مطالبا بضرورة العمل علي تحسين الأداء في هذا الملف حتي يكون الأداء افضل في إطار العمل علي التخلص من ظاهرة النباشين حتي يحدث المواطن حقه

ووجه محافظ القليوبية بضرورة تناول الانحازات ودعم وسائل الاعلام لتوعية الشباب بالمشروع القومي مشروعك من أجل توفير فرص استثمار ومشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم في حل مشكلات البطالة وتزيد من فرص للعمل مشيرا إلي أهمية العمل علي تلافي مشاكل مشروع استغلال ساحات الانتظار والتوسع في تنفيذ مشروعات الشباب ومنها عربات الطعام لتوفير فرص عمل للشباب

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