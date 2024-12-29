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محافظات

سقوط أمطار متوسطة على مدن ومراكز القليوبية (صور)

سقوط أمطار بالقليوبية،
سقوط أمطار بالقليوبية، فيتو

شهدت محافظة القليوبية أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، وشدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على التعامل الفوري وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها، مؤكدًا استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

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سقوط أمطار بمحافظة القليوبية 

وطالب محافظ القليوبية من رؤساء المدن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

رفع الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار بالقليوبية 

أكد محافظ القليوبية متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكدًا على استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال فصل الشتاء

مياة القليوبية توجه برفع تجمعات مياه الأمطار 

فيما وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثاني ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.

سقوط امطار بالقليوبية،فيتو 
سقوط أمطار بالقليوبية، فيتو 
سقوط امطار بالقليوبية،فيتو 
سقوط أمطار بالقليوبية، فيتو 
سقوط امطار بالقليوبية،فيتو 
سقوط أمطار بالقليوبية، فيتو 
سقوط امطار بالقليوبية،فيتو 
سقوط أمطار بالقليوبية، فيتو 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية المهندس مصطفى مجاهد محافظة القليوبية

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