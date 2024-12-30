الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي

فريق ليتشي،فيتو
فريق ليتشي،فيتو

يلتقي  فريق كومو ضد ليتشي، اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025.

مباراة ليتشي وكومو


يخوض ليتشي اللقاء بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام لاتسيو بهدفين مقابل هدف ويحتل الفريق المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة بينما يحتل كومو المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعد نتيجة آخر مباراة أمام الإنتر.

ليتشي 
ليتشي 

موعد مباراة كومو ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

وتقام مباراة كومو ضد ليتشي اليوم الإثنين، وتنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،  على استاد جيوسيبي.

ليتشي 
ليتشي 

القنوات الناقلة لمباراة كومو وليتشي في الدوري الإيطالي

وتذاع مباراة كومو وليتشي اليوم في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1 تعليق عصام عبده وعبر الإنترنت يمكنك مشاهدة المباراة من خلال منصة ستارزبلاي وجاءت القنوات الناقلة للمباراة كالآتي:

·AD SPORTS Premium 1

·Starz Play App

· STCTV.

كومو
كومو


تاريخ مواجهات كومو وليتشي في الدوري الإيطالي

 التقى فريق كومو وليتشي في 8 مباريات بجميع البطولات والمواجهة الأخيرة بينما في الدور الأول من كأس إيطاليا وانتهى اللقاء بفوز ليتشي بهدف نظيف، بينما الفوز الأخير لفريق كومو في الدوري الإيطالي موسم 1988 بهدفين مقابل هدف، وأكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين 4-1 لصالح كومو في الدوري الإيطالي موسم 1985.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كومو ليتشي كومو وليتشي كومو ضد ليتشي كومو امام ليتشي مباراة كومو وليتشي مباراة كومو ضد ليتشي مباراة كومو امام ليتشي الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

موعد مباراة برايتون وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

تسبب في إيقاف الدوري التركي، تعرف على حكم مباراة السعودية وعمان بخليجي 26

موعد مباراة البحرين والكويت بنصف نهائي كأس خليجي 26

مدرب عمان يكشف خطة مواجهة السعودية في نصف نهائي خليجي 26 (فيديو)

تصريحات نارية لـ رينارد قبل مواجهة عمان بنصف نهائي خليجي 26 (فيديو)

موعد مباراة عمان والسعودية في نصف نهائي خليجي 26

الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي خليجي 26

إصابات رضا سليم المتكررة في الركبة تثير قلق جمهور الأهلي
ads

الأكثر قراءة

ظهور جمال مبارك وأطفاله في المول بكيس بلاستيك يثير الضجة، والنشطاء: المصريون بينسوا (فيديو)

مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

تكليفات جديدة من السيسي لوزير الأوقاف بحضور مدبولي

تفاصيل عرض السويحلي الليبي للحصول على خدمات كهربا

قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن تأسيسه.. التفاصيل الكاملة للحزب السياسي الجديد

4 نماذج في اللجنة، قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الإثنين 30 ديسمبر 2024

نص مواد حالات التلبس بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان

منوعات

المزيد

أسعار السمك في رأس السنة، البوري يصل لـ120 جنيها (صور)

أسعار الفاكهة في الأسواق الكبرى مع اقتراب رأس السنة (صور)

بوتين يرفض تهنئة هؤلاء الزعماء بمناسبة حلول العام الجديد وعيد الميلاد

جاليري لمنتجات الألمونيوم المزخرف بسوق الفسطاط، الأسعار تبدأ من 35 جنيها (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 30-12-2024

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الإثنين؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الإثنين 30-12-2024

المزيد

انفوجراف

3 ضوابط أساسية لاختيار شركة عمرة موثوقة وآمنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى جواز العمل بالأحاديث الواردة في صيام شهر رجب

فتح دمشق وتحرير الأقصى، شهر رجب مفتاح النصر في التاريخ الإسلامي

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية