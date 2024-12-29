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رياضة

ميلان يتعادل مع روما 1-1 في قمة الدوري الإيطالي (صور)

مباراة روما وميلان
مباراة روما وميلان

تعادل ميلان مع روما بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وسجل ريندرز الهدف الأول لميلان في الدقيقة 16، ثم سجل روما التعادل سريعا عن طريق باولو ديالا في الدقيقة 23. 

تشكيل ميلان وروما في قمة الدوري الإيطالي 

بدأ ميلان كالتالي: ماينان - إيمرسون رويال - ثياو - جابيا - ثيو هيرنانديز - تيراتشيانو - فوفانا - تشوكويزي - ريندرز - خيمينيز - موراتا

فيما بدأ روما كالتالي: سفيلار - مانشيني - هوميلز - نديكا - ساليمايكيرس - كوني - باريديس - بيسيلي - أنجيلينو - ديبالا - دوفبيك

تعادل مثير بين يوفنتوس وفيورنتينا

وفي نفس الجولة خطف فيورنتينا تعادلا مثيرا من معقل يوفنتوس في أليانز ستاديوم، بنتيجة (2-2)، باللقاء الذي أقيم لحساب الأسبوع 18 من الدوري الإيطالي. 

سجل ثنائية يوفنتوس خيفرين تورام (الدقائق 20 و48)، فيما أحرز للفيولا مويس كين (38) وريكاردو سوتيل (87).

بهذا التعادل، رفع الفريقين رصيدهما إلى 32 نقطة، ليقع فيورنتينا خامسا واليوفي سادسا بفارق الأهداف، ليتعثر يوفنتوس في البروفة الأخيرة قبل السوبر الإيطالي.

فوز نابولي

واصل نابولي مطاردة أتالانتا في صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه اليوم الأحد أمام ضيفه فينيزيا 1-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة 18 من "السيري آ".
بعد شوط أول سلبي، تمكن نابولي من فك شفرات شباك الضيوف بهدف من توقيع جياكومو راسبادوري في الدقيقة 79 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وبهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 41 نقطة بالوصافة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر أتالانتا، في حين تجمد رصيد فينيزيا عند 13 نقطة بالترتيب قبل الأخير.

 

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