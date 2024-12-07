الدوري الإيطالي، روما يحقق فوزا هاما على ليتشي

الدوري الإيطالي، حقق فريق روما فوزا هاما على ضيفه ليتشي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة روما وليتشي

أحرز أهداف روما كل من، أليكسيس سالماكرز في الدقيقة 13، وجيانلوكا مانشيني في الدقيقة 59، ويكولو بيسيلي في الدقيقة 66، وكواديو كونيه في الدقيقة 86، فيما سجل هدف ليتشي الوحيد اللاعب نيكولا كرستوفيتش في الدقيقة 40.

وضمن منافسات نفس الجولة، تعادل فريق يوفنتوس مع نظيره بولونيا بنتيجة 2ـ2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة الـ 15 ضمن مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي فريق يوفنتوس، تيون كوبمينرز في الدقيقة 60 وصامويل جيرمان كيندويلو في الدقيقة 90 + 2، بينما سجل هدفي بولونيا، دان ندوي في الدقيقة 30 وتوماسو بوبيجا في الدقيقة 52.

تشكيل يوفنتوس أمام بولونيا

جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي: بيرين - دانيلو - جاتي - كالولو - كامبياسو - لوكاتيلي - فاجيولي - كونسيساو - كوبمينرز - وياه - فلاهوفيتش.

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