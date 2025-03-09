سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد الحربية في "أزمة مالك بن نويرة"

خالد بن الوليد، رضي الله عنه، هو أعظم عقلية عسكرية، وأخطر عبقرية حربية عرفها التاريخ.. اكتشف رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، مواهبه الفذة في الجندية، والقتال، وأطلق عليه "سيف الله المسلول"، رغم أنه كان عائدا من معركة انهزم فيها جيش المسلمين، وعير الناس الجنود العائرين، آنذاك، بأنهم "فرَّار"، فرد عليهم، صلى الله عليه وآله وسلم: قائلا: "بل الكُرّار إن شاء الله".

خاض خالد بعدها أكثر من 100 معركة أمام قوات متفوقة عدديًا من الروم والفرس وحلفائهم، ولم ينهزم قط.

وقال عنه الجنرال الألماني "فون درجولتيس"، أحد أبرز قادة الحرب العالمية الأولى، وصاحب كتاب "الأمة المسلحة": "إنه أستاذي في فن الحرب".

في الحلقات التالية نستعرض جوانب العبقرية الحربية، وأسرارها عند خالد بن الوليد.

خالد قائدًا لحروب الرِدَّة

برز خالد بن الوليد في حروب الرِّدَّة كقائدٍ محترفٍ ومقاتل شجاع، مارس عمليا مهام القائد العام، واستطاع بفضل الخطط العسكرية المبتكرة والمداهمات الصاعقة التي نفَّذها ضدَّ المرتدين أن يُحقِّق النجاح المطلوب في مهمَّته الصعبة؛ ففي أقلِّ من عامٍ كانت لديه القدرة على قمع حركة الرِدَّة وتصفية جيوب التمرُّد في كافَّة أنحاء الجزيرة العربية.

معركة "النقرة"

وقعت معركة "النقرة" (يقع على طريق القصيم المدينة المنورة القديم) في رجب 12 هجرية، بين جيوش المتمردين، وجيش خالد بن الوليد خلال حروب الردة.

بعد هزيمة طليحة في معركة بزاخة، بقيَت قبيلة بني سليم، بقيادة عمرو بن عبد العزيز، الملقب بـ "أبو شجرة"، متحديةً للقوات المعارضة بقيادة خالد بن الوليد.

نظم كُلٌّ من خالد بن الوليد وأبو شجرة جيشه في النقرة، واندلعت المعركة حيث أبدى بني سليم مقاومة عنيدة. ومع احتدام المعركة، اكتسبت القوات الإسلامية اليد العليا بثبات حتى هُزِمَت قوات المتمردين، وأُسِر وسُجِن زعيمهم أبو شجرة.

ومن المعارك التي خاضها خالد، معركة غمرة وهي معركة دارت بين المسلمين وجيش البزاخة المتبقين من معركة بزاخة، على بُعد 20 ميلًا من بزاخة. وكانت النتيجة نصرًا حاسمًا للمسلمين.

قصة "أم زٍمل"

أما تفاصيل قصة "أم زٍمل" فهي سلمى بنت مالك بن حذيفة بن بدر الفزارية، وهي ابنة عم عيينة بن حصن.

وأمها هي "أم قرفة" فاطمة بنت ربيعة، قتلها زيد بن حارثة في سريته إلى بني فزارة؛ لتحريضها بني قومها على قتال المسلمين، وكانت الابنة "سلمى" قد سُبِيَت، فأعتقتها السيدة عائشة.

أثار مقتل "أم قرفة" على أيدي جند المسلمين، حزن وحنق ابنتها "أم زمل" على المسلمين، فكانت تحرض بني قومها على الثأر لأمها.

وبعد أن انتصر خالد على طليحة بن خويلد الأسدي في يوم بزاخة، تجمّع عندها من فر من غطفان في "ظفر"، فأخذت تحرضهم على قتال المسلمين.

واجتمعت أعداد كثيرة ممن فروا يوم بزاخة من أصحاب طليحة من بني غطفان، فاجتمعوا إلى "أم زمل" سلمى، فلما اجتمعوا إليها حثتهم على قتال خالد، فتحمسوا لذلك، وانضم إليهم آخرون من بني سليم وطيء وهوازن وأسد، فصاروا جيشا كثيفا، واستفحل أمر هذه المرأة.

فلما سمع بهم خالد بن الوليد سار إليهم، واقتتلوا قتالا شديدا وهي راكبة على جمل أمها الذي كان يقال له: من يمس جملها فله مائة من الإبل وذلك لعزها، فهزمهم خالد وعقر جملها وقتلها، وبعث بالفتح إلى أبو بكر الصديق.

مالك بن نويرة

كان مالك بن نويرة اليربوعي التميمي فارسا شجاعا مطاعا في قومه وفيه خيلاء، كان يقال له "الجفول" (لكثافة شعره وطوله).

قدِم على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأسلم فعينه مسئولا عن استلام الصدقات والزكاة من قومه، ثم ارتد بعد انتقال سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم.

في البداية، واستعدادا للمواجهة مع جيش المسلمين، عسكر مالك بن نويرة وأتباعه المرتدين عن الإسلام في "البُطاح" (في الشمال الشرقي للجزيرة العربية).

وعقد خالد بن الوليد العزم على المسير إلى البُطَاح لملاقاة مالك وأتباعه.

فلما وصل إلى ديارهم لم يجد أحدًا. فكان فرار بني تميم من البُطَاح، فلاحقهم الجيش الإسلامي، وبث خالد سرايا لمطاردة بني تميم، فتمكنت من اللحاق بمالك وإحضاره بين يدي خالد هو ومن معه ووافقه من قومه، وأمر خالد بحبسهم.

وصية الصديق

كانت وصية أبي بكر الصديق: أن يؤذنوا إذا نزلوا منزلًا؛ فإن أذَّن القومُ، فكفوا عنهم، وإن لم يَؤذنوا فقاتلوهم، وإن أجابوكم إلى الإسلام، فاسألوهم عن الزكاة، فإن أقروا، فاقبلوا منهم، وإن أبوا فقاتلوهم.

عندما وصل خالد، بثَّ سراياه وأمرهم بتنفيذ وصيَّة أبي بكر، فجاءته الخيل بمالك بن نويرة، مع نفرٍ من أصحابه، فاختلف أفراد السرية فيهم، فشهدت فئةٌ منهم، بأنَّهم أذَّنوا، وأقاموا، وصلُّوا، وأقرُّوا بالزكاة، وكان من بينهم أبو قتادة الأنصاري.

في حين شهدت فئةٌ أخرى، بأنَّهم استمرُّوا على ردَّتهم.

فلمَّا حدث الاختلاف، أمر خالد بسجنهم حتى الصباح ليحكم في الأمر، وكانت ليلةٌ باردةٌ فلما انقضى جزء من الليل، يقال إن خالدا أشفق عليهم من البرد، فأمر مناديًا: "أدفئوا أسراكم".

وكان معنى العبارة في لغة كنانة (أشهر لهجات العرب) "القتل"، ولمـَّا كان الحرس من "كنانة" قتلوا الأسرى، ومنهم مالك، الذي قتله ضرارُ بن الأزور.

وسمع خالد الضجَّة فخرج، وقد فرغوا منهم، فقال: “إذا أراد الله أمرًا أصابه”، وتزوج خالد أم تميم امرأة مالك.

رواية أخرى

وقيل أيضا: إن أمراء بنى تميم استقبلوا خالدا بالسمع والطاعة، وقدموا الزكوات، إلا أن مالك بن نويرة بدا متحيرا في أمره، منعزلا عن الناس، فجاءته السرايا فأسروه وأسروا معه أصحابه، واختلفت السرية فيهم، فشهد أبو قتادة (الحرث بن ربعي الأنصاري) أنهم أقاموا الصلاة، وقال آخرون: إنهم لم يؤذنوا ولا صلوا.

ثم استدعى خالد مالك بن نويرة فأنَّبه على ما صدر منه من متابعة سجاح (امرأة ادعت النبوة)، وعلى منعه الزكاة، وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك: إن صاحبكم كان يزعم ذلك، فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟! يا ضرار اضرب عنقه، فضُربت عنقه. ثم تزوج خالد بأرملة مالك.



وأبدى أبو قتادة رأيه، وأيده عبد الله بن عمر، مع خالد فيما صنع، واختلفا بشدة في ذلك حتى ذهب أبو قتادة فشكاه إلى الصديق، وتكلم عمر مع أبى قتادة في خالد، وقال للصديق: "اعزله فإن في سيفه رهقا".

فلما قدِم خالد إلى المدينة، ثار عمر بن الخطاب في وجهه، وصاح: يا عدو الله قتلت‌ امرأ مسلما ثم نزوت على امرأته، لأرجمنك.

وقال عمر: يا أبا بكر إنَّ في سيف خالد رهقا، وإن هذا لم يكن حقا، فإن حقا عليك أن تقيده، فقال أبو بكر لا أشيم (أنزع) سيفا سله الله على الكفار.



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