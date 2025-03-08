سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة بزاخة

خالد بن الوليد، رضي الله عنه، هو أعظم عقلية عسكرية، وأخطر عبقرية حربية عرفها التاريخ.. اكتشف رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، مواهبه الفذة في الجندية، والقتال، وأطلق عليه "سيف الله المسلول"، رغم أنه كان عائدا من معركة انهزم فيها جيش المسلمين، وعير الناس الجنود العائدين، آنذاك، بأنهم "فرَّار"، فرد عليهم، صلى الله عليه وآله وسلم: قائلا: "بل الكُرّار إن شاء الله".



خاض خالد بعدها أكثر من 100 معركة أمام قوات متفوقة عدديًا من الروم والفرس وحلفائهم، ولم ينهزم قط.

قال عنه الجنرال الألماني "فون دردولتيس"، أحد أبرز قادة الحرب العالمية الأولى، وصاحب كتاب "الأمة المسلحة": "إنه أستاذي في فن الحرب".



في الحلقات التالية نستعرض جوانب العبقرية الحربية، وأسرارها عند خالد بن الوليد.



انتصار خالد على طليحة الأسدي

فجعت الأمة بانتقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم تولى أبو بكر الصديق الخلافة.

بدأت تتفاقم في الدولة الوليدة أزمات، منها مشكلة الارتداد عن دين الله، والتي شاعت في أرجاء الدولة الإسلامية باستثناء منطقة الحجاز تقريبًا؛ ممَّا اضطر أبا بكر لإرسال الحملات المسلَّحة للقضاء عليهم.

ومن هذه الحملات قتال طليحة الأسدي في معركة "البزاخة". (بُزَاخة جبل مشهور وعنده بئر مشهورة تحمل نفس الاسم، يقع في شمال نجد في السعودية، وتحديدًا في منطقة حائل).

فر طليحة إلى الشام، ووصلته أنباء عن سير المعركة وتحوُّل كفَّة الصراع إلى جانب المسلمين، وبلغه ما واجهته قبيلتا أسد وغطفان من الشدَّة، وعودة من ارتدَّ منهم إلى الإسلام.

إسلام طليحة

ومضى طليحة حتى نزل بمنطقة كلب على النقع (اسم قبيلة) فأسلم، ثم خرج نحو مكة معتمرا في إمارة أبي بكر ومر بجنبات المدينة المنورة، فقيل لأبي بكر: هذا طليحة. فقال: ما أصنع به، خلوا عنه فقد هداه الله للإسلام.

ثم توجه إلى المدينة المنورة، حيث التقى بالخليفة، ووقف بين يدي الصديق، مبديا ندمه، فعفا عنه بعد أن استتابه وحقن دمه، فأعلن عودته إلى الإسلام.

وكذلك منَّ الصديق على قرة بن هبيرة، وكان أحد الأمراء مع طليحة، فأسره خالد، وأما طليحة فإنه بعد توبته وعودته إلى الإسلام، ذهب إلى مكة معتمرا أيام الصديق واستحيا أن يواجهه طيلة حياته، ورجع فشهد القتال مع خالد.

وكتب الصِّدِّيق إلى خالد أن استشره في الحرب ولا تؤمِّره. (لا تعطه السلطة التي كانت تهفو |إليها نفسه الأمارة بالسوء).

في معركة القادسية

اشترك طليحة في معركة القادسيَّة، وحفظ له عمر، رضي الله عنه، مكانته ورأيه في الحرب، فكتب إلى النعمان بن مقرِّن أحد قادة جيوش فتح العراق: "أن استعن في حربك بطليحة وبعمرو بن معدي كرب".

وشارك طليحة في الفتوحات الإسلامية، وقُتل في معركة نهاوند سنة 21 هـ - 642 م.

عيينة أسيرا

وكان عيينة بن حصن من بين الأسرى فأمر خالد بشد وثاقه تنكيلا به، وبعثه إلى المدينة ويداه إلى عنقه إزراء عليه وإرهابًا لسواه، فلما دخل المدينة بهذا المنظر تلقاه صبيان المدينة مستهزئين، وأخذوا يلكزونه بأيديهم الصغيرة قائلين: “أي عدو الله، ارتددت عن الإسلام!!”.

فيقول: والله ما كنت آمنت قط. وجيء به إلى الخليفة، ففوجئ بحسن معاملة وسماحة لم يصدقها، وأمر بفك يديه ثم استتابه، فأعلن عيينة توبة نصوحًا، واعتذر عما كان منه وأسلم.

توابع معركة البزاخة

استثمر خالدٌ، رضي الله عنه، انتصاره في البزاخة لإخضاع القبائل المرتدَّة الضاربة في الجزء الشمالي الشرقي من الجزيرة العربية ودفعها للعودة إلى حظيرة الإسلام، وتثبيت أقدام المسلمين في هذا الجزء؛ لذلك أقام في المنطقة مدَّة شهر كاملٍ نفَّذ خلاله عدَّة عمليات عسكريَّة ضدَّ فلول المرتدِّين، وهكذا عاد بنو عامر وسليم وهوازن من ردَّتهم.

طلب خالد من غطفان وهوازن وسليم وطيء، حين صالحهم، تسليمه الذين قتلوا المسلمين ومثَّلوا بهم أثناء رِدَّتهم، فلما جيء بهم عفا عن المقاتلين العاديين وأرسل الزعماء إلى المدينة،و كان من بينهم قرَّة بن هبيرة القشيري، المسئول عن ارتداد بني عامر، وعيينة بن حصن الفزاري. وقتل الذين اعتدوا على المسلمين، وكتب إلى أبي بكر يُعلمه بتصرُّفه هذا.

وافق أبو بكر على تصرُّفات خالد وشجَّعه على الاستمرار في محاربة المرتدِّين ومطاردتهم، ورأى أن يتألَّف زعماء القبائل؛ لأنَّ حركة الردة في الجزيرة العربية كانت لا تزال في بدايتها والمسلمون بحاجةٍ إلى تأليف قلوب هؤلاء ليكونوا عونًا لهم في هذه المحنة، فعفا عن قرَّة وعيينة وعلقمة بن علاثة الكلبي، وقتل الفجاءة وهو بجير بن عبد الله السلمي؛ نتيجة ما اقترفت يداه من العدوان والقتل بحق المسلمين.

مقتل “أم زمل”

ثم اصطدم خالد بسلمى بنت مالك الفزارية المعروفة بـ"أُم زمل" وقد خرجت لتُصيب ثأرًا عند المسلمين، وساندتها بعض القبائل المرتدَّة، وأسفر اللقاء عن انتصار المسلمين ومقتل أم زمل وفرار أتباعها.



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