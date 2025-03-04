سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد الإسلام

خالد بن الوليد، رضي الله عنه، هو أعظم عقلية عسكرية، وأخطر عبقرية حربية عرفها التاريخ.. اكتشف رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، مواهبه الفذة في الجندية، والقتال، وأطلق عليه "سيف الله المسلول"، رغم أنه كان عائدا من معركة انهزم فيها جيش المسلمين، وعير الناس الجنود العائدين، آنذاك، بأنهم "فرَّار"، فرد عليهم، صلى الله عليه وآله وسلم: قائلا: "بل الكُرّار إن شاء الله".

خاض خالد بعدها أكثر من 100 معركة أمام قوات متفوقة عدديًا من الروم والفرس وحلفائهم، ولم ينهزم قط.

وقال عنه الجنرال الألماني "فون درجولتيس"، أحد أبرز قادة الحرب العالمية الأولى، وصاحب كتاب "الأمة المسلحة": "إنه أستاذي في فن الحرب".

في الحلقات التالية نستعرض جوانب العبقرية الحربية، وأسرارها عند خالد بن الوليد.

كيف أسلم خالد؟

انتهى النبي، صلى الله عليه وسلم، من تأدية العمرة، عام 6 من الهجرة، فاستدعى الوليد بن الوليد، وسأله عن أخيه خالد، قائلًا له: “ما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين كان خيرًا له، ولقدّمناه على غيره".

خرج الوليد وأرسل لأخيه: “أما بعد أني لم أرَ أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، ومثل الإسلام جهله أحد؟!، فاستدرك يا أخي ما قد فاتك، فقد فاتك مواطن صالحة”.

وصلت الرسالة إلى خالد بعدما مضى الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، ومن معه إلى المدينة، ففرح لتلقيه رسالة من أخيه ثم قرأ الكتاب وتعجب مما فيه وبدأ يفكر وأعجبته مقالة الرسول، واستقر أمره على الإسلام، وفي الطريق التقى بعمرو بن العاص.

متى أسلم خالد بن الوليد؟

أسلم في السنة الثامنة للهجرة، وذلك بعد فتح مكة. وقع هذا الحدث حوالي عام 630 ميلادي. قبل إسلامه، كان خالد بن الوليد من أبرز قادة قريش في الحروب ضد المسلمين، بما في ذلك معركة أحد.

بعد إسلامه، أصبح أحد أهم القادة العسكريين تحت راية الإسلام، ولعب دورًا محوريًا في العديد من المعارك الرئيسية.

معارك خالد بن الوليد

وتتراوح عدد المعارك التي خاضها سيدنا خالد بن الوليد بين 42 معركة في أقل إحصاء، وبين 99 معركة في رأي بعض المؤرخين.

أول معركة لخالد بعد إسلامه

وكانت أول معركة لخالد بعد إسلامه بأربعة أشهر هي معركة مؤتة، والتي كانت ضد العرب الغساسنة النصرانيين وحلفائهم الروم، وأبلى فيها بلاءً حسنًا، وبدأ بها دروسه التي تُدرس في الكليات العسكرية إلى يومنا هذا، كرمز للبطولة والعبقرية العسكرية، وتأكدت بعد ذلك مكانة خالد العسكرية، مما أدى لوصوله كأحد القادة الأربعة في فتح مكة.

في معركة مؤتة

وسبب هذه المعركة هو الرد على جريمة حاكم بُصرى شرحبيل بن عمرو الغساني، الذي قتل مبعوث سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، وهو الحارث بن عمير الأزدي، وكان عدد المسلمين في هذه المعركة 3 آلاف، بينما كان عدد جيش الكفار 200 ألف، ومن بينهم 100 مقاتل من الروم.

وشارك خالد، رضي الله عنه، في البداية كجندي، إلى أن استشهد القادة الثلاثة الذين تمت تسميتهم من قبل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهم على التوالي: زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة.

عندها أُعطي سيدنا خالد راية القيادة، لعب دورًا في تغيير مجريات المعركة، فقام بأعظم انسحاب نجح فيه بالنجاة بجيش المسلمين من إبادة شاملة، وكُسرت في يده 9 أسياف، وأثنى عليه رسول الله ولقّبه بـ"سيف الله المسلول".

وتسلّم خالد بن الوليد قيادة جيش المسلمين بعد استشهاد القادة الثلاثة الذين عيّنهم النبي، صلى الله عليه وسلم، وهم زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، رضي الله عنهم جميعًا، وقد نعاهم، صلى الله عليه وسلم، للمسلمين في المدينة قبل أن يأتي الخبر باستشهادهم، فقال: "أخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أخَذَ ابنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حتَّى أخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِن سُيُوفِ اللَّهِ، حتَّى فَتَحَ اللَّهُ عليهم".

بعد استشهاد القادة الثلاثة

وقد أبلى خالد بن الوليد بلاءً حسنًا بعد استشهاد القادة الثلاثة وشعور المسلمين بالهزيمة التي لحقت بهم، واستحق هذا الشرف العظيم بتسميته سيف الله، فاستطاع بذكائه وأسلوبه العسكري الفريد أن يقلب موازين القوى، وشرع بتنفيذ خطته من خلال ما يمكن تسميته بالحرب النفسية للعدو، حيث أوكل خالد لمجموعةٍ من الجند مهمة إثارة الغبار طوال الليل قبل بدء المعركة؛ ليظن الرومُ أن الإمدادات تصل للمسلمين في أرض المعركة.

وأعاد تنظيم الجيش وقام بقلب الميمنة إلى ميسرة والميسرة إلى ميمنة، والمقدمة إلى مؤخرة والمؤخرة إلى مقدمة، حيث تفاجأ الروم بذلك، وتوهموا أن أمامهم جيشًا احتياطيًا آخر في أرض المعركة، أو أن مددا جاءهم من المدينة المنورة؛ مما أثار الرعب في قلوبهم.

كما أمر خالد بعض الجند بأن يعسكروا فوق أحد التلال القريبة، ومهمتهم إثارة الغبار أثناء المعركة ليُخيل للرومان أن الإمدادات العسكرية تصل المسلمين تباعًا.

وقام خالد بمهاجمة العدو وقتاله بقوة كي يستطيع أن يؤمن للمسلمين الانسحاب التدريجي حمايةً لهم من الإبادة الجماعية، ودون أن يدرك الرومان أنها حيلة منه.

وشرع بالانسحاب شيئًا فشيئًا بالجيش إلى الصحراء حتى ظن الرومان أن خالدًا يستدرجهم إلى الصحراء، فخافوا من ملاحقته، مما حقق للمسلمين الانسحاب الآمن، وحقن دماءهم.

الهدنة بين المسلمين وقريش

وتعتبر معركة مؤتة من الأحداث البارزة والمهمة في التاريخ الإسلامي، وفي فترة الهدنة بين المسلمين وقريش بعد صلح الحديبية كانت أحداث هذه المعركة التي وقعت في السنة الثامنة من الهجرة، إذ بعث الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، جيشًا لتأديب الدولة الرومانية والموالين لها من العرب، واكتسبت معركة مؤتة أهميتها لأنها أولى المعارك الكبرى خارج الجزيرة العربية، وقعت على مشارف الشام في بلدة مؤتة من بلدات محافظة الكرك في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، ولم تكن السرية الأولى خارج حدود الجزيرة العربية، لكنها كانت الأهم لكونها مقابل الدولة الرومانية التي كانت بمثابة الدولة العظمى في ذلك الوقت.



وكان جيش المسلمين الأكبر منذ ظهور الإسلام حيث بلغ ثلاثة آلاف مقاتل لكنه كان بعتاد متواضع، ولأول مرة يُحشد هذا العدد إلا أنه كان في مواجهة مئتي ألف من الدولة الرومانية والموالين لها من العرب المتنصرة، وبالنظر إلى النسبة بين الجيشين تكاد النتيجة تكون محسومة في الميزان العسكري.

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