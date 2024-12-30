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رياضة

موعد مباراة برايتون وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

مباراة برايتون وأستون
مباراة برايتون وأستون فيلا ، فيتو

 يستضيف نادي أستون فيلا فريق برايتون، اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "فيلا بارك".

موعد مباراة برايتون وأستون فيلا 

 وتقام مباراة أستون فيلا وبرايتون في الدوري الإنجليزي، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من المسابقة.

مباراة برايتون وأستون فيلا 
مباراة برايتون وأستون فيلا 

وتنطلق المباراة الإثنين المقبل في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة.

ويأمل برايتون في الحصول على نتيجة أفضل بكثير مقارنة بالهزيمة 6-1 التي تعرض لها على نفس الملعب الموسم الماضي،  والتي تظل أكبر هزيمة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه ثأر لنفسه بالفوز (1-0) في مباراة الإياب في ماي الماضي، منهيًا سلسلة من خمس هزائم متتالية في المواجهات المباشرة ضد فيلا.


وتعرض نادي أستون فيلا للهزيمة بنتيجة (3-0) أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في المرة الأخيرة، وهي الهزيمة الخامسة له خارج ملعبه على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في المقابل كان المستوى في "فيلا بارك" هو الشيء الوحيد الذي يبقيه في السباق على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

مباراة برايتون وأستون فيلا 
مباراة برايتون وأستون فيلا 

ومن النادر أيضًا أن يخسر استون فيلا مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، نظرًا لأن ذلك حدث مرة واحدة فقط خلال 18 شهرًا، وإذا كانوا يريدون سد الفجوة مع الأندية التي فوقهم في الترتيب، فعليهم الحرص على حصد ثلاث نقاط كاملة.

ترتيب الدوري الانجليزي 

ويحتل استون فيلا  المركز التاسع في ترتيب الدوري الانجليزي لكنه يتأخر بنقطة واحدة فقط عن نيوكاسل صاحب المركز الخامس، وهو المركز الذي يمكن أن يضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا اعتمادًا على معامل الذول في نهاية الموسم.

مباراة برايتون وأستون فيلا 
مباراة برايتون وأستون فيلا 

في الجهة الأخرى، يدخل نادي برايتون هذه المباراة بعد ست مباريات دون فوز، وهي أسوأ سلسلة له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وتتناقض بشكل صارخ مع جودة بدايته للموسم تحت قيادة المدرب فابيان هورزلر.

ويحتل برايتون  المركز العاشر بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي وفولهام وأستون فيلا.

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