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الموعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الإثنين في الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية أولد ترافورد.

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل 

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل 

ومن المقرر أن تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي روبن أموريم، لتصحيح مساره في الدوري الانجليزي علي حساب على نيوكاسل بعدما تلقي المان يونايتد الخسارة في آخر مباراتين في البريميرليج أمام بورنموث 3-0 وولفرهامبتون 2-0.


ويحتل مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، ويغيب نجم الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد لقاء الليلة، بسبب الإيقاف.

 

ويتربع ليفربول علي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل مباراة اليوم الإثنين في الجولة الـ 19 من البريميرليج.

وحقق ليفربول فوزًا كبيرًا على وست هام بنتيجة 5-0 في الجولة الـ 19 الجارية ليواصل ابتعاده بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

وتشهد اليوم الإثنين إقامة ثلاث مباريات في الدوري كالتالي:

- إبسويتش تاون ضد تشيلسي: 9:45 مساء.
- أستون فيلا ضد برايتون: 9:45 مساء.
- مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد: 10:00 مساء.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1 ليفربول 45 نقطة
2 نوتينغهام فورست 37 نقطة
3 آرسنال 36 نقطة
4 تشيلسي 35 نقطة
5 مانشستر سيتي 31 نقطة
6 بورنموث 30 نقطة
7 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة
8 فولهام 29 نقطة
9 أستون فيلا 28 نقطة
10 برايتون 26 نقطة
11 توتنهام هوتسبير 24 نقطة
12 برينتفورد 24 نقطة
13 وست هام يونايتد 23 نقطة
14 مانشستر يونايتد 22 نقطة
15 كريستال بالاس 20 نقطة
16 إيفرتون 17 نقطة
17 وولفرهامبتون 16 نقطة
18 ليستر سيتي 14 نقطة
19 إبسويتش تاون 12 نقطة
20 ساوثهامتون 6 نقاط

 

وحافظ النجم المصري محمد صلاح على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا بفارق ثلاث أهداف عن هالاند لاعب مانشستر سيتي. 

وأحرز محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول بخماسية أمام وست هام يونايتد بالجولة الـ 19 كما أحرز هالاند هدفًا في فوز مانشستر سيتي علي ليستر 2-0 بالجولة ذاتها.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ليفربول 17 هدفًا
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 14 هدفًا
كول بالمر تشيلسي 12 هدفًا
أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 11 هدفًا
كريس وود نوتينغهام فورست 11 هدفًا
بريان مبيومو برينتفورد 10 أهداف
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف
نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف
يوان ويسا برينتفورد 8 أهداف
جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف
لويس دياز ليفربول 8 أهداف

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