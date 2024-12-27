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رياضة

برايتون يتعادل سلبيا أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

برايتون، فيتو
برايتون، فيتو

انتهت مباراة برايتون ضد برينتفورد بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب فالمر، ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل ويسا هدفا لفريق برينتفورد ولكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

ويحتل فريق برايتون المركز العاشر برصيد 26 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يقبع فريق برينتفورد في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

تشكيل برايتون ضد برينتفورد

تشكيل برينتفورد أمام برايتون

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ليستر سيتي

وكان محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، قد عزز أرقامه القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بالهدف الذي سجله في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي التي حسمها الريدز لصالحه.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الثالث، بتسديدة قوية ومتقنة من داخل منطقة الجزاء، سكنت مرمى ليستر سيتي.

وأصبح هذا الهدف هو رقم 100 لمحمد صلاح، في المباريات التي خاضها على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعد هو الهدف رقم 98 على ملعب أنفيلد، بجانب هدفين سجلهما على ملعب ستامفورد بريدج، خلال فترة تواجده مع تشيلسي.

وحقق ليفربول، فوزا مستحقا علي ليستر سيتي 3-1 في المباراة التي جمعتهما علي ملعب أنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في جولة البوكسينج داي.  

افتتح جوردان أيو، أهداف مباراة ليفربول وليستر لصالح ليستر في شباك فريق ليفربول، في الدقيقة 6  ثم تعادل ليفربول عن طريق جودي جاكبو في الدقيقة 1+45 من أحداث الشوط الأول.

وأحرز كورتيس جونز هدف الريدز الثاني بالدقيقة 49 من عمر المباراة  ، وأحرز محمد صلاح نجم فريق ليفربول، هدف فريقه الثالث أمام ليستر سيتي بالدقيقة 82.

 

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف صلاح أمام ليستر سيتي

محمد صلاح ليفربول 16 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 13 هدفا

كول بالمر تشيلسي 12 هدفا

أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 11 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

بريان مبيومو برينتفورد 10 أهداف

كريس وود نوتنجهام فورست 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 8 أهداف

جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

جون دوران أستون فيلا 7 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 7 أهداف

لويس دياز ليفربول 7 أهداف

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