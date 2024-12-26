نيوكاسل يونايتد يضرب أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق نيوكاسل على نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد سانت جيميس بارك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح أنتوني جوردون التسجيل مبكرا لصالح نيوكاسل يونايتد، بعد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم أضاف إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 59، ونجح جويلاينتون الهدف الثالث في الدقيقة 1+90.

تشكيل أستون فيلا أمام نيوكاسيل

تشكيل نيوكاسل أمام أستون فيلا

ترتيب نيوكاسل وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يهبط أستون فيلا إلي المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

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