القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالإسكندرية.

غسـل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى بالإسكندرية

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات - تأسيس الشركات –شراء السيارات والدراجات النارية).



و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيـه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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