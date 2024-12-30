رفع 3100 طن نواتج تطهير بحملتي نظافة بالمنزلة وبني عبيد في الدقهلية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظ الدقهلية، حملات مكثفة تمكنت من رفع 3100 طن نواتج تطهير بحملتي نظافة بمركزي المنزلة وبني عبيد.

خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن أعمال النظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

رفع 3100 طن نواتج ببني عبيد والمنزلة

وأضاف محافظ الدقهلية أن إدارة المخلفات الصلبة قامت برفع 3100 طن نواتج تطهير بحملتي نظافة بمركزي المنزلة وبني عبيد، شارك فيها 17 سيارة حمولة الواحدة تبلغ 70 طنا، 9 سيارات حمولة 20 طنا، وثلاثة حفارات، وخمسة لوادر، بالتنسيق مع رئيسي المركزين ومسئولي المراكز المشاركين في الحملة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن العمل يجري في جميع المراكز في إطار خطة عمل تشرف عليها إدارة المخلفات المتكاملة بديوان عام المحافظة وفق احتياجات وأولويات العمل وحسب الاحتياجات على أرض الواقع في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، هذا إلى جانب أعمال النظافة اليومية في تلك المراكز والمدن.

خطة للتخلص تدريجيا من تراكمات القمامة والمخلفات

يذكر أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد اعتمد خطة للتخلص تدريجيا من تراكمات القمامة والمخلفات ونواتج التطهير بمراكز ومدن المحافظة، وكلف اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد بمتابعة أعمال النظافة.

حملات النظافة في بني عبيد والمنزلة

وأوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن أعمال النظافة تجري بالتنسيق مع هاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد، حسن عزام رئيس مركز ومدينة المنزلة، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات، واشراف فهمي علام وكيل إدارة المخلفات الصلبة، لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.

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